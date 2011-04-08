36 میلیاردکالای قاچاق در تعطیلات نوروز کشف شد

به گزارش خبر گزاری مهر، سرهنگ فتح الله زمانیان در تشریح اقدامات پلیس در تعطیلات نوروز سال 90، گفت: یگان های انتظامی پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز سراسر کشور، در نیمه اول امسال، موفق به کشف انواع کالاهای قاچاق از جمله گمرکی، دخانی و کالاهای ممنوعه شدند.

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی ناجا، یادآور شد: کالاهای مکشوفه در تعطیلات نوروز امسال، به ارزش بالغ بر 36 میلیارد و 580 میلیون ریال است .

وی همچنین از دستگیری دهها نفر به اتهام حمل قاچاق کالا طی این مدت خبر داد و افزود: متهمان پس از دستگیری به مراجع قضایی تحویل داده شدند.



سرهنگ زمانیان اظهار امیدواری کرد : با تصویب قانون جامع قاچاق در سال جدید خلاء های قانونی موجود در مبارزه با این پدیده شوم، رفع شود و با تشدید مجازات ها، ریسک قاچاق برای قاچاقچیان نیز افزایش یابد.

