  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۴:۲۷

کشف بیش از 300 کیلو کراک در پل بین المللی ابریشم

کشف بیش از 300 کیلو کراک در پل بین المللی ابریشم

معاون هماهنگ کننده فرماندهی مرزبانی سیستان و بلوچستان از کشف بیش از 300 کیلو گرم ماده مخدر صنعتی کراک در پل بین المللی ابریشم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد شهرکی با بیان این مطلب گفت : در راستای برخورد قاطع با هرگونه تجاوزها مرزی و قاچاق مواد مخدر و کالا در طول مرزهای استان، مرزبانان هنگ مرزی زابل مستقر درگروهان هیرمند ، دیروز حین اجرای ماموریت و کنترل ورود و خروج خودروهای ترانزیتی در «پل ابریشم »به یکدستکاه خودرو مشکوک شدند.

وی ادامه داد: مرزبانان گروهان هیرمند این خوروری ترانزیتی را که از کشور افغانستان در حال ورود به کشور ایران بود توقیف و دربارزسی از باک آن 314 کیلو و 500گرم مواد مخدر صنعتی کراک کشف و ضبط کردند.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی مرزبانی سیستان و بلوچستان در خاتمه با اشاره به دستگیری راننده این خودرو گفت: قاچاقچیان بدانند که مرزبانان دلاور این فرماندهی همیشه در صحنه حاضر بوده و با هرگونه قاچاق و تجاوز مرزی به خاک کشورمان به شدت برخورد خواهند کرد.
 

کد مطلب 1283957

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها