کشف بیش از 300 کیلو کراک در پل بین المللی ابریشم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد شهرکی با بیان این مطلب گفت : در راستای برخورد قاطع با هرگونه تجاوزها مرزی و قاچاق مواد مخدر و کالا در طول مرزهای استان، مرزبانان هنگ مرزی زابل مستقر درگروهان هیرمند ، دیروز حین اجرای ماموریت و کنترل ورود و خروج خودروهای ترانزیتی در «پل ابریشم »به یکدستکاه خودرو مشکوک شدند.

وی ادامه داد: مرزبانان گروهان هیرمند این خوروری ترانزیتی را که از کشور افغانستان در حال ورود به کشور ایران بود توقیف و دربارزسی از باک آن 314 کیلو و 500گرم مواد مخدر صنعتی کراک کشف و ضبط کردند.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی مرزبانی سیستان و بلوچستان در خاتمه با اشاره به دستگیری راننده این خودرو گفت: قاچاقچیان بدانند که مرزبانان دلاور این فرماندهی همیشه در صحنه حاضر بوده و با هرگونه قاچاق و تجاوز مرزی به خاک کشورمان به شدت برخورد خواهند کرد.

