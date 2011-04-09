نسخه روسی مهر مورد استقبال قرار گرفته است/ تاکید بر همکاری رسانه ای

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقدسی در گفتگو با صدای روسیه در خصوص راه‌اندازی زبان روسی در خبرگزاری مهر گفت: خبرگزاری مهر از سال 2007 که به عضویت سازمان خبری "اوآنا" درآمد اقدام به گسترش بخش زبان‌های خارجی خود کرده است.

وی یادآور شد:‌ البته خبرگزاری مهر 8 سال پیش همزمان با افتتاح به زبان فارسی با دو زبان عربی و انگلیسی فعالیت خود را آغاز کرد.

مقدسی ادامه داد: در سالهای گذشته خبرگزاری مهر غیر از زبان فارسی با 5 زبان عربی، انگلیسی، ترکی، آلمانی و اردو فعالیت می‌کرد و چند ماه قبل موفق شدیم بخش زبان روسی را به مجموعه زبانهای خارجی خبرگزاری مهر اضافه کنیم.

مدیرعامل خبرگزاری مهر خاطرنشان کرد: خوشبختانه راه‌ اندازی زبان روسی خبرگزاری مهر مورد استقبال بسیاری از کشورهای روسی زبان قرار گرفته است و در مراسم افتتاح نسخه روسی مهر نیز سفرای کشورهای روس زبان حضور داشتند.

وی در پاسخ به سئوال صدای روسیه پیرامون میزان مخاطبان نسخه روسی خبرگزاری مهر تاکید کرد: حدود 300 میلیون روس زبان در منطقه آسیای مرکزی هستند و با توجه به مشترکات فرهنگی و علایق بین این کشورها پیش بینی می‌کنیم نسخه روسی خبرگزاری مهر مخاطب خوبی در این حوزه‌ها داشته باشد و برآورد اولیه ما این است که در سال جاری حدود 100 هزار نفر به مخاطبان خبرگزاری مهر افزوده شود.

مقدسی یادآور شد: ‌البته این کار نیازمند مبادلات خبری و معرفی سایت روسی خبرگزاری مهر و ارتباطات رسانه‌ای بین رسانه‌های همکار است و امیدواریم نظیر همکاری صدای روسیه بتوانیم از همکاری دیگر رسانه‌های روس در معرفی نسخه روسی خبرگزاری مهر بهره بگیریم.

مدیرعامل خبرگزاری مهر با تایید اظهارات مجری برنامه صدای روسیه مبنی بر اهمیت راه‌اندازی نسخه روسی خبرگزاری مهر تصریح کرد:‌ در مراسم افتتاح زبان روسی خبرگزاری مهر سفیر روسیه به ایراد سخن پرداخت و از راه‌اندازی نسخه روسی خبرگزاری مهر بسیار استقبال کرد.

وی ادامه داد: حدود دو سال قبل خبرگزاری جمهوری اسلامی فعالیت زبان روسی‌اش را متوقف کرد و در همین راستا راه‌اندازی نسخه روسی خبرگزاری مهر مورد استقبال کشورهای روس زبان قرار گرفته تا آن خلاء پر شود.

مقدسی گفت: در این مدت کوتاه راه‌اندازی نسخه روسی مهر تماس‌های متعددی از رسانه‌ها و شخصیت‌های روس زبان داشته‌ایم که از این اقدام استقبال کرده‌اند و ما امیدواریم این ارتباطات گسترش یابد.

وی در رابطه با اولویت‌های روس‌ها برای کسب اطلاعات خبری ایران ‌گفت: عموم اخبار ایران مورد علاقه مخاطبان در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز است و روس‌ها علاقمندند اخبار ایران را از منابع ایرانی دریافت کنند و مخاطبان مایلند اخبار را از منبع اصلی و بدون تحریف داشته باشند و در مجموع اخبار فرهنگی، سیاسی و اجتماعی از اولویت‌های مخاطبان زبان روسی خبرگزاری مهر است.

مدیرعامل خبرگزاری مهر با اشاره به نگاه فرهنگی حاکم بر این خبرگزاری ابراز امیدواری کرد که در بخش فرهنگی خبرگزاری مهر به صورت تخصصی و ویژه فعالیت داشته باشد و اخبار فرهنگی بیش از وضعیت کنونی مورد استقبال مخاطبان قرار بگیرد.

مقدسی در پاسخ به این سئوال که در راه‌اندازی زبان روسی خبرگزاری مهر از چه افرادی استفاده شده است، گفت: در همه بخشهای زبان‌های خارجی از کسانی استفاده می‌کنیم که آن زبان، زبان مادری آنان باشد یا حداقل 10 تا 15 سال در کشور مورد نظر اقامت داشته و با ویژگی‌های زبانی و جزئیات آن آشنا باشند. در نسخه روسی نیز از افراد روس زبان استفاده می‌کنیم و علاقمندیم که نظرات صاحب نظران را برای اطلاع رسانی بهتر و بی نقص تر دریافت کنیم.