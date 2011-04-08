ملتهای عرب دموکراسی غربی نمی خواهند

به گزارش خبرگزاری مهر، "فولکر پرتز" کارشناس مسائل خاورمیانه در گفتگو با روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر" درباره انقلابهای جهان عرب اظهار داشت : فاکتور نسل یکی از مهمترین پدیده هایی است که در انقلابهای عربی به چشم می خورد. مقایسه ای که می توان درباره این انقلاب با تحولات اروپا در سالهای 68 داشت نارضایتی بالای ملتهای عربی است.

وی افزود : ملتهای عربی احساس می کنند از رفاهی که حق آنهاست برخوردار نبوده و در سیستم سیاسی کشورشان شرکت داده نمی شوند. آنها نسبت به همه آنچه در مدرسه و دانشگاههای کشورشان یاد گرفته اند مشکوک هستند. نسل سالهای شصت در اروپا نیز نسل مردد نامگذاری شده بودند.

این کارشناس مسائل خاورمیانه در ادامه اظهار داشت : در انقلابهای عربی یک نسل به عنوان نیروی سیاسی و نه در چهارجوب یک گروه سازماندهی شده وارد صحنه شده است. نکته اصلی و ساختاری که با نا آرامیها در جهان عرب مرتبط است فاکتور نسل است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: انقلابهای عربی انقلاب فیسبوک و تویتر نیست. این انقلاب یک نسل است .

وی در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد: در کنار فاکتور نسل یک ردیف از پدیده های ساختاری دیگر که در همه کشورهای جهان عرب مشترک هستند در شکل گیری این انقلابها موثر بودند؛ از جمله رهبری بد حکومتها، شرایط اقتصادی نامناسب، فساد، اختناق و سرکوبگری.

پرتز در ادامه درباره دلیل موفقیت حرکتهای اخیر در جهان عرب اظهار داشت : در دهه های اخیر در همه کشورهای عربی گروههای مخالف وجود داشتند. اما رژیمهای دیکتاتوری می دانستند چگونه با آنها برخورد کنند. آنها رهبران این گروهها را دستگیر کرده و در برخی موارد آنها را می کشتند احزاب را ممنوع می کردند و انتخابات را تحریف می کردند.

وی افزود: اما این بار رژیمهای دیکتاتوری این تجربه را به دست آوردند که در برابر یک نسل کامل دیگر نمی توانند کاری از پیش ببرند. زمانی که اکثریت یک جامعه به پا می خیزند دیگر دیوارهای ترس فروریخته و راهکار ایجاد ترس و ارعاب موفقیت آمیز نخواهد بود.

این کارشناس در ادامه درباره نقش مذهب در انقلابهای عربی اظهار داشت : در جهان عرب جامعه پرهیزگار و محافظه کار غالب است و از این لحاظ یک مقایسه با ترکیه به چشم می خورد. ترکیه از نظر سیاسی و اقتصادی در منطقه کشوری قدرتمند است.

وی در ادامه با موفق ارزیابی کردن حزب عدالت و توسعه در ترکیه که با تشکیل اسلام سیاسی، دموکراسی را نیز در پیش برده است، گفت : انسانها در جهان عرب فکر می کنند اگر جامعه اسلامی و محافظه کار ترکیه راه درستی را در پیش گرفته و موفق شده است، چنین سیستمی با مصر و دیگر کشورهای عربی نیز هماهنگ است.

وی در بخش دیگری از این گفتگو درباره مفهوم تحولات اخیر در جهان عرب برای رژیم اشغالگر قدس خاطر نشان کرد: مصریها هرگز طرفدار قاطع رژیم اشغالگر قدس نیستند، آنها مسائل بسیاری با سیاستهای اسرائیل در سرزمینهای اشغالی دارند.

پرتز در بخش دیگری از این گفتگو درباره مداخله غرب در لیبی اظهار داشت : اینکه ما در غرب یک تغییر رژیم در لیبی را آرزو می کنیم یک مسئله است، اما زمانی این تغییر پایدارتر و عمیق تر خواهد بود که خود ملت آن را به وجود آورند.

وی در بخش دیگری از این گفتگو آسیب های عملیات نظامی غرب در لیبی را برای سیاست امنیتی و خارجی اتحادیه اروپا بسیار چشمگیر ارزیابی کرده و در بخش دیگری از این گفتگو درباره واکنش غرب به حملات 11 سپتامبر اظهار داشت: تروریسم مسئله اصلی خاورمیانه نبود. ما در این باره افراط و آنقدر روی پدیده تروریسم تمرکز کردیم که مناسبات سیاسی و اجتماعی در جهان عرب را مورد بی توجهی قرار دادیم. بر این اساس حمله آمریکا به عراق شکل گرفت.

وی افزود: جنگ عراق تضمینی برای طولانی شدن عمر حکومت های دیکتاتوری در جهان عرب شد. ملتهای عربی به عراق نگاه می کردند و می گفتند اگر آنچه در عراق رخ داده است دموکراسی غربی است بهتر است ما به دیکتاتورهای خود پایبند بمانیم این زیبا نیست، ولی ما می توانیم حداقل فرزندانمان را به مدرسه بفرستیم و بدانیم که آنها سالم به خانه برمی گردند.

پرتز در بخش پایانی این گفتگو اظهار داشت : آنچه که ما مطمئنا یاد گرفته ایم این است که نگاه دیگری روی جوامع دیگر داشته باشیم . جهان عرب به گونه ای دیگر از ماست. ملتهای عربی دموکراسی (غربی ) نمی خواهند . آنها می خواهند از شرف و عزت خود دفاع کنند.

