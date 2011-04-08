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۱۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۴:۲۸

فروشگاه هادی ساعی شنبه افتتاح می‌شود

فروشگاه هادی ساعی شنبه افتتاح می‌شود

قهرمان پیشین تکواندو جهان و پرافتخارترین ورزشکار ایران در المپیک روز شنبه فروشگاه ورزشی‌اش را افتتاح خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی ساعی قهرمان المپیک و جهان امتیاز نمایندگی شرکت معتبر لسکون(Lescon) ترکیه را در اختیار گرفته ، قرار است روز شنبه با حضور ورزشکاران و هنرمندان این نمایندگی را افتتاح کند.

مراسم افتتاح فروشگاه ورزشی هادی ساعی از ساعت 17 تا 20  روز شنبه با حضور "ندیم آرگون" نماینده اصلی لسکون که مدیر ورزشی باشگاه بشیکتاش و از بازیکنان سابق این باشگاه نیز است، در ابتدای  خیابان لشکر میدان منیریه برگزار خواهد شد. این نمایندگی از برندهای معتبر محصولات ورزشی در ترکیه است که اکثر تیم‌های معروف لیگ فوتبال ترکیه از محصولات این شرکت استفاده می‌کنند.

این شرکت تولیدات متنوعی در رشته‌های گوناگون ورزشی دارد و در بخش LIFE STYLE هم فعالیت گسترده‌ای داشته است. این شعبه فروشگاه اصلی و مرکزی می‌باشد و پیش از این دفترنمایندگی تهران و تبریز افتتاح شده است.

کد مطلب 1283973

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