شکست از آن دولتهای وابسته است/ شباهت آل خلیفه و سعود با صهیونیستها

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران ظهر امروز در خطبه دوم نماز جمعه این هفته تهران ضمن گرامیداشت ولادت حضرت زینب(س) خطاب به پرستاران کشور گفت: از افتخارات پرستاران کشور ما این است که روز ولادت حضرت زینب(س) روز پرستار نامگذاری شده است.

وی در ادامه به تحولات اخیر منطقه اشاره کرد و افزود: حوادث اخیر منطقه از یک جهت جای امید و خوشحالی است زیرا هم اکنون ملت‌ها بیدار شده‌اند و بر علیه حکومت‌های ظلم و جور قیام کردند و قیام این ملت‌ها نشان می‌دهد که دیگر ظرفیت‌‌آنها پر شده و هیچ جایی برای پذیرش ظلم باقی نمانده است.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران به کشتار مردم لیبی اشاره کرد و افزود: متاسفانه در لیبی هم نیروهای ناتو مردم را می‌کشند و هم مزدوران خونخوار قذافی. به طوری که غرب در پوشش حمایت از مردم به لیبی لشگرکشی کرد اما همان گونه که مشاهده می‌کنید نه تنها هیچ توقفی در انجام جنایات ددمنشانه قذافی علیه مردم خود صورت نگرفته بلکه نیروهای غربی نیز به کشتار مردم بی‌دفاع اقدام و سرمایه‌ها و نفت آنان را بمباران می‌نمایند.

وی در تشریح استراتژی غرب در لیبی عنوان کرد: البته شاید غربی‌ها با قذافی در پشت پرده توافقاتی کرده باشند و قصد دارند که جنگ را فرسایشی کنند. اما من به مردم لیبی می‌گویم که استقامت و صبر نتیجه خود را خواهد داد پس نباید خسته شوند بلکه بایستی به مبارزه خود ادامه دهند.

حجت‌الاسلام صدیقی در بخش دیگری از سخنانش به تحولات یمن اشاره کرد و افزود: آمریکا همیشه حامی و سازنده دیکتاتورها در جهان بوده است و اکنون که مردم یمن قیام کرده‌اند از رئیس جمهور این کشور حمایت می‌کند به طوری که همچنان کشتار مردم بی‌گناه این کشور ادامه دارد اما آنان باید بدانند که سرانجام در برابر قیام ملت به ناچار به زانو در خواهند آمد.

وی گفت: وضعیت مردم قهرمان و مسلمان بحرین از همه اینها مهمتر و مصیبت‌بار تر است چرا که آنان از این جهت مظلومیت‌شان مضاعف است که کار حاکمان بحرین و عربستان سعودی شبیه کاری بود که رژیم صهیونیستی در غزه انجام داد یعنی هم معترض زنان و هم معترض کودکان و مجروحان شدند.

امام جمعه موقت تهران در عین حال تصریح کرد: البته آن چیزی که این مصیبت‌ها را برای ما قابل تحمل می‌کند این است که در منظر خدا این ظلم‌ها انجام می‌شود.

وی خطاب به مردم منطقه عنوان کرد: ما از وقوع این جنایات هولناک در منطقه شدیداً اظهار انزجار و تنفر می‌کنیم و به مردم بحرین اطمینان می‌دهیم که بالاخره پیروز خواهند شد چرا که میوه جهاد پیروزی است و مردم لیبی و یمن هم پیروز خواهند شد به شرط آنکه مبارزه‌شان برای خدا باشد و از پا ننشینند و همچنین از انقلاب شکوهمند ایران الگو بگیرند.

حجت‌الاسلام صدیقی در بخش دیگری از سخنانش به تعطیلی حوزه‌های علمیه در روز چهارشنبه هفته‌ای که گذشت اشاره کرد و افزود:‌ روز چهارشنبه را علما، طلاب و مراجع تقلید حوزه‌های علمیه را تعطیل اعلام کردند و نسبت به جنایاتی که در بحرین شد دست به تجمع زدند.

وی اضافه کرد: در حقیقت حضور علما و دانشمندان و مراجع تقلید ما در سراسر کشور دو پیام عمده داشت یکی محکومیت این نوع جنایات و اینکه چگونه عربستان سعودی که متولی حرمین شریفین است و هر ساله حجاج را قبول می‌کند به خود اجازه می‌دهد مسلمان کشی کند و مردم بی‌دفاع را زیر گلوله بگیرد و پیام دیگر این حضور امضاء قیام مردم منطقه است زیرا قیام مردم منطقه با جواز شرعی صورت گرفته است و حرکت برای خدا قطعاً پیروز است و شکست ندارد.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران تصریح کرد: دیر یا زود پیروزی از آن ملت‌ها است و شکست از آن دولت‌های وابسته است هم اکنون دوره غلبه مسلمان‌ها و دوره افول آمریکا و عقب نشینی آن از سنگرهای خود در منطقه است که به زودی سنگرهای باقی مانده در منطقه را هم از دست خواهد داد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به حرکت موهن یک کشیش در اقدام به قرآن سوزی اشاره کرد و افزود:‌ قرآن سوزی این کشیش یک جنایت، جسارت، پستی و بی ادبی نسبت به کتاب خدا و وحی الهی نشان داد. اما این کار ، کار یک کشیش تنها نیست زیرا سکوت هیئت حاکمه آمریکا نشانه یک برنامه از پیش طراحی شده و هماهنگ شده علیه اسلام است.

حجت‌الاسلام صدیقی با بیان اینکه مسیحیان آزاده جهان با انقلاب ما هماهنگ هستند و دل به نظام ما داده‌اند واز آن الگو می‌گیرند، تصریح کرد:‌ دولتمردان آمریکایی فکر می ‌کند که با سوزاندن قرآن جلوی حرکت اسلامی را در دنیا بگیرند اما با این کار گرایش ملت‌های خود را به اسلام و قران‌ بیشتر می‌کنند.

وی در ادامه به نامگذاری روز فناوری‌ هسته‌ای اشاره کرد و افزود: ما سر آن داریم که دنیا را به صلح بکشانیم و فعالیت هسته‌ای ما نیز صلح آمیز است.

امام جمعه موقت تهران همچنین شهادت صیاد شیرازی و آیت‌الله سید محمد باقر صدر را گرامی داشت.

وی همچنین خطاب به مسلمانان عربی زبان منطقه خطبه‌ای عربی قرائت کرد.

حجت‌الاسلام صدیقی در خطبه اول نماز جمعه این هفته تهران به ویژگی‌های مومنین اشاره کرد و افزود:‌ مومن باید دلها را زنده کند و نویدبخش و امیدبخش باشد. در حقیقت مومن انسانهایی که گرفتار بیماری‌های اخلاقی هستند را نجات می دهد و زنده می‌کند.

وی با بیان اینکه مومن مثل آب جریان دارد آرام آرام هم تولید و هم تطهیر همراه خود دارد در برخورد با موجودات شکننده نیست نرم نرم آرام آرام مسیر خود را طی می‌کند اما در طول مسیر نهال‌ها را رشد می‌دهد گل و گیاه می‌رویاند و آلودگی‌های اطراف خود را می زداید، گفت: مومن مانند آب خالص است.