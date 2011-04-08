پیشرفت امروز کشور حاصل قطع ارتباط با آمریکاست

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام غلامرضا کریمی در خطبه های نماز جمعه در جمع نمازگزاران ضمن دعوت به تقوای الهی اظهار داشت: 19 فروردین ماه سالروز قطع ارتباط با آمریکاست که به فرموده امام راحل (ره) باعث شد داغ بزرگی بر دل آنان نهاده شود که در هیچ کجای تاریخ استعماری این کشور وارد نشده است.

وی افزود: ثمره این قطع ارتباط امروز در کشور قابل لمس است که از آن جمله می توان به پیشرفتهای گسترده در زمینه های مختلف؛ هسته ای،‌علمی، فرهنگی و پزشکی اشاره کرد.

کریمی با اشاره به اینکه سربلندی امروز ایران پس از سالهای جنگ تحمیلی و توطئه های دشمنان انقلاب به خوبی مشاهده می شود، یادآور شد: پس از گذشت سالها ایران توانسته است به واسطه پیشرفتهای گسترده به یکی از کشورهای بزرگ منطقه ای و فرامنطقه ای تبدیل شود.

وی خاطرنشان کرد: صدور انقلاب اسلامی به سایر کشورهای مسلمان موجب شد بیداری اسلامی در تمامی کشورهای مسلمان فراگیر شود.

امام جمعه موقت کرج تاکید کرد: کشتار امروز شیعیان بحرین ظلم مضاعفی است که از سوی استعمارگران اعمال می شود دراین راستا کشورهایی که دم از اسلام می زنند به بردارکشی در فلسطین اشغالی به دست اسرائیل اعتراضی ندارند.

سال جهاد اقتصادی سال سرنوشت ساز برای پیشرفت اقتصادی کشور است

کریمی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سال جهاد اقتصادی سال سرنوشت ساز برای پیشرفت اقتصادی کشور است، تصریح کرد: باید در سال جهاد اقتصادی با بسیج تمامی آحاد جامعه دولت را برای اصلاح نظام اقتصادی یاری دهیم.

وی عنوان کرد: دولت باید تلاش زیادی به منظور رفع مشکل بیکاری انجام دهد تا بتواند ریشه بیکاری را در کشور بخشکاند.

به گفته وی در حال حاضر 12 میلیون جوان بیکار بین سنین 35-18 سال در کشور وجود دارند که به دلیل مشکل بیکاری هنوز نتوانسته اند ازداواج کرده و تشکیل خانواده دهند.