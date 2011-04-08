اتحاد ملت و دولت عامل موفقیت جهاد اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، آیت الله سید محمد علی موسوی جزایری در خطبه های نماز جمعه امروز اهواز اظهار داشت: نامگذاری امسال به عنوان سال جهاد اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب تنها یک نامگذاری خشک و خالی نیست بلکه یک دستورالعمل اساسی است که دولت باید برای موفقیت آن اقدام به برنامه ریزی هدفمند و منسجم کند.

وی افزود: البته در این بین دولت به تنهایی قادر به پیمودن راه موفقیت در عمل کردن به جهاد اقتصادی واقعی را ندارد و ملت نیز همپای دولت برای تحقق این دستور رهبری پیش قدم شود.



امام جمعه اهواز با اشاره به اینکه تاکنون هرجا که دولت و ملت در کنار هم ایستاده اند پیروزی و موفقیت حاصل شده است، بیان کرد: بارزترین نمونه این اتحاد جنگ تحمیلی بود که وقتی مردم وارد صحنه شدند بعثی ها در جنگ قافیه را باختند.



آیت الله جزایری خاطرنشان کرد: در موضوع هدفمند کردن یارانه ها نیز وضعیت به همین شکل بود و در حالیکه دشمنان پیش بینی و آرزوی شکست این طرح را داشتند با همکاری مردم و دولت این طرح به بهترین شکل ممکن اجرا شد.



این استاد حوزه عملیه عنوان کرد: اکنون هم تنها رسیدن به موفقیت به خصوص در بخش اقتصادی، اتحاد دولت و ملت است و اگر چنین خواسته ای محقق شود بی شک سال جهاد اقتصادی به بهترین سکوی پرتاب ایران در بعد اقتصادی تبدیل می شود.



آیت الله جزایری با اشاره به حوادث اخیر کشور بحرین گفت: در این کشور هم اکنون رژیم آل خلیفه در حال کشتار شیعیان است و سکوت خفت بار جامعه جهانی در برابر این فجایع قابل تامل است.



وی افزود: مشارکت رژیم سعودی و در کنار آن امارات در قتل عام و کشتار مسلمانان کشور بحرین نشان می دهد علت این لشکرکشی ها کشتار شیعیان است، خوشبختانه دولت هم مواضع قاطعانه ای در برابر این جنایت ها داشت و مردم، حوزه های عملیه و مراجع ایران هم به خوبی این جنایت ها را محکوم کردند.



نماینده ولی فقیه در استان خوزستان اضافه کرد: ملت و مراجع کشور عراق هم به خوبی وارد صحنه شدند و این جنایت ها را با حضور گسترده و مثال زدنی خود محکوم کردند، در خوزستان هم در روزهای اول یک راهپیمایی در محکومیت این جنایت ها صورت گرفت ولی به علت اینکه ما به نوعی همسایه این کشور محسوب می شویم انتظار بیشتری وجود دارد.



امام جمعه اهواز عنوان کرد: انتظار دارم مردم و شورای هماهنگی تبلیغات خوزستان در روزهای آینده یک راهپیمایی عظیم و میلیونی برگزار کنند تا بازتاب فراوانی برای مردم ستمدیده بحرین به همراه داشته باشد.