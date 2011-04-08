100 میلیارد ریال اعتبار به بودجه فرهنگی استان کرمانشاه افزوده می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید محمدحسینی در نشست با اصحاب فرهنگ و هنر، رسانه و اعضای کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه که در تالار غدیر این شهر برگزار شد، به مصوبات کارگروه فرهنگ و هنر اشاره کرد و گفت: در این کارگروه، اختصاص دو هزار و 150 میلیارد ریال اعتبار فرهنگی برای کرمانشاه مصوب شد که طی پنج سال به این استان داده خواهد شد.

وی با بیان اینکه با توجه به رویکرد فرهنگی دولت خدمتگزار، ارتباطات دولت با مردم، نخبگان و خواص جامعه ارتباطات فراگیر و گسترده ای است خواستار حفظ و افزایش آن شد.

حسینی با اشاره به اقدامات انجام گرفته دولت در استان کرمانشاه و در خصوص مباحث فرهنگی اظهار داشت: در مدت روی کار آمدن دولت عدالت محور دکتر احمدی نژاد اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته که احداث کتابخانه ها و فرهنگ سراهای متعدد و توجه بیش از پیش به سایر مقولات فرهنگی از آن جمله می باشد.

وی با اشاره به رویکرد فرهنگی سفرهای سوم استانی رئیس جمهور بیان کرد: خوشبختانه در این زمینه شاهد تحولات بسیار خوبی در کشور بودیم و به همین خاطر از فعالان عرصه های فرهنگی نیز انتظار داریم تا در بحث مسایل محتوایی و محصولات فرهنگی، فکری و هنری توجه بیشتری داشته باشند.

حسینی همچنین با حمایت از سفرهای استان هیئت دولت اظهار داشت: یکی از مزیتهای این سفرها، آشنا شدن دولت با ظرفیتها و نیازمندی های استانهای مختلف کشور است و بدین وسیله درصدد رفع موانع و مشکلات بر می آید.

وی در پایان به وضعیت احمد عزیزی شاعر بلندآوازه کرمانشاهی اشاره و با ابراز تاسف از مساعد نبودن حال وی، اظهار داشت: اشعار عزیزی در عین اینکه معناگراست زیبایی لفظی نیز در آن لحاظ شده که این ویژگی ها سبب تاثیرگذاری اشعار وی و ماندگاری آنها شده است.

در حاشیه این نشست کارت عضویت افتخاری کانون تخصصی مهدویت به حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعطا شد.