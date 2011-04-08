11 ایستگاه سنجش سلامت در لرستان دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، اردشیر شیخ آزادی در حاشیه نماز جمعه خرم آباد در گفتگو با خبرنگاران با تشریح برنامه های هفته سلامت اظهار داشت: به صدا درآوردن زنگ سلامت در مدارس سطح استان و برگزاری مسابقه بهداشتی در مدارس با اهداء جوائز بهداشتی از جمله این برنامه ها است.

وی همچنین به برگزاری جشن بزرگ ولادت حضرت زینب کبری (س) اشاره کرد و بیان داشت: همچنین همزمان با آغاز هفته سلامت اجرای برنامه کوهپیمایی و پیاده روی عمومی با اهداء اقلام بهداشتی و ورزشی که پیام های بهداشتی بر روی آنها درج شده است امروز در خرم آباد برگزاری شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان ادامه داد: برپایی 11 ایستگاه سنجش سلامت در حاشیه برگزاری نماز وحدت بخش و دشمن شکن جمعه طی امروز در سراسر استان با مشارکت بسیج جامعه پزشکی از دیگر برنامه های این هفته بوده است.

شیخ آزادی با بیان اینکه هفته قبل هم در روز جمهوری اسلامی در مصلی الغدیر خرم آباد ایستگاههای سنجش سلامت دایر شد، بیان داشت: هفته گذشته بیش از 700 نفر از نمازگزاران شرکت کننده در نماز جمعه بصورت رایگان ویزیت شدند.

وی ادامه داد: کنترل فشارخون و چک قند خون مراجعین به این ایستگاههای سلامتی در دو بخش مجزای برادران و خواهران از اقداماتی بود که انجام شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان همچنین از برگزاری کارگاه های بازآموزی برای پزشکان، داروسازان، دامپزشکان، پرستاران و ماماها در این هفته خبر داد و گفت: این کارگاههای آموزشی با موضوع شعار روز جهانی بهداشت که " مقاومت به داروهای ضد میکروبی یک تهدید جهانی است" برگزار می شوند.

شیخ آزادی یادآور شد: همچنین همزمان با هفته سلامت از بیش از 130 پرستار نمونه استانی در مراسمی تجلیل خواهد شد.

وی ادامه داد: برگزاری برنامه فرهنگی بزرگی با مشارکت هنرمندان تلویزیونی از جمله "عموپورنگ" با موضوع مصرف صحیح و منطقی دارو در حضور دانش آموزان استان در سالن سرپوشیده ورزشی دانشگاه علوم پزشکی در روز پنجشنبه هفته آینده از دیگر برنامه ها در این زمینه است.