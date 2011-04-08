نخبگان ایرانی جامعه اسلامی را به خوکفایی علمی رساندند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله صفایی بوشهری در خطبه های نماز جمعه این هفته بوشهر با گرامیداشت روز ملی فناوری هسته ای تأکید کرد: نخبگان و دانشوران ایران اسلامی در عرصه های مختلف علوم استراتژیک به ویژه علوم هسته ای گام های موثری برداشته اند و به موفقیت های چشمگیری دست یافته اند که امید است در آینده ای نزدیک ضمن راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر به خودکفایی علمی در علوم مختلف دست یابند .

خطیب نماز جمعه بوشهر با تبریک سالروز ولادت پیام آور کربلا حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، نقش پرستاران در التیام دردهای بیماران با اهمیت دانست و نقش آنان در سلامتی جامعه مهم ارزیابی کرد .

وی همچنین با اشاره به روز هنر اسلامی و گرامیداشت یاد و خاطره شهید آوینی گفت: هنر یک موهبت الهی است که خداوند در اختیار انسان قرار داده است و اگر این هنر در مسیر الهی و در خدمت بشریت هدایت شود از جایگاه و منزلت خاصی نزد ایزد منان برخوردار است

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر یاد و خاطره شهید صیاد شیرازی از فرماندهان هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشت و اظهار داشت: این شهید والا مقام خدمات شایانی را به ایران و اسلام کرد .

آیت الله صفایی بوشهری با اشاره به دیدار فرماندهان نیروهای مسلح و ارتش با مقام معظم رهبری تأکید کرد: امروز نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی ایران همانند کوهی استوار برای دفاع از ایران اسلامی پایدار و مقاوم ایستاده اند .

وی افزود: نیروهای مسلح در سه عرصه سخت افزاری ، نرم افزاری و عملیات میدانی دارای قدرت و قوت قابل تحسینی هستند .

خطیب نماز جمعه بوشهر با محکوم کردن قطعنامه شورای همکاری کشورهای عربی علیه ایران اسلامی گفت: آنان نهضت و بیداری مردم سرزمین های عربی را با یک نگاه فرافکنی به ایران نسبت می دانند غافل از اینکه این بیداری اسلامی نتیجه ، تحقیر و شکست شخصیت مردم و از بین بردن افتخارات ملی آنان توسطحکام سر سپرده انان است .