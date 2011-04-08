توجه دولت برای رفع مشکلات معیشتی پرستاران بیشتر شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی در خطبه های امروز نماز جمعه مرکز مازندران در مصلی جمعه ساری افزود: پرستاران نقش اساسی در حیات بخشی به بیماران داشته و باید نقش این سختکوشان جامعه ارج نهاده شود.

وی خاطرنشان کرد: جشن های ولادت حضرت زینب باید به مانند مراسمهای فاطمیه به صورت هفتگی و در اقصی نقاط استان برگزار شود.

خطیب جمعه مرکز مازندران با اشاره به اینکه ترویج فرهنگ مهدویت در جامعه اسلامی ضروری است، تصریح کرد: روحیه عدالت گستری باید در مدیران جامعه ترویج شود.

طبرسی با بیان اینکه نقش شهدای انقلاب و دفاع مقدس در تثبیت نظام اسلامی اثرگذار بوده است یادآور شد: سالگرد شهادت سرداران طوسی، نوبخت و نبوی با شکوه خاصی در ساری برگزار شده است و ترویج این ارزشهای والا برای جامعه دینی واجب است.

وی در بخش دیگری از سخنانش ضمن تسلیت سالگرد شهید علی صیاد شیرازی و شهید سید مرتضی آوینی، یاد سید اهل قلم را گرامی داشت و افزود: 19 فروردین ماه یادآور رشادت های شهید آیت الله محمد باقر صدر و خواهر بزرگوار ایشان بنت الهدی صدر است.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری افزود: این دو شهید بزرگوار از استوانه های اساسی روحانیت بوده که در رژیم صدام ملعون، نقش اساسی در برخورد با حزب بعث داشتند.

وی با اشاره به برگزاری موفق اردوهای راهیان نور در ایام نوروز گفت: بیش از 75 درصد شرکت کنندگان در این اردوهای روحانی را جوانان تشکیل می دادند.

طبرسی با اشاره به موج بیداری اسلامی در کشورهای جهان افزود: این بیداری اسلامی در بحرین، لیبی و سایر کشورهای اسلامی سبب سرنگونی قریب الوقوع استکبار خائن خواهد شد.

وی با بیان اینکه دشمن از طرق مختلف در ادوار قبل و بعد از آن به دنبال ایجاد خدشه در اقتصاد ایران بوده است، اظهار داشت: قانون هدفمندی یارانه ها، بدون تکیه بر جهاد اقتصادی میسور نخواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه جهاد اقتصادی سبب جلوگیری از هدر رفت سرمایه و انرژِی می شود، بیان کرد: اجرای صحیح جهاد اقتصادی، آبادانی و پیشرفت روزافزون را برای جامعه اسلامی بدنبال خواهد داشت.