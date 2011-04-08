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۱۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۵:۰۰

پیشنهاد سپاهان به باشگاه کاوازاکی ژاپن برای برگزاری بازی خیریه

پیشنهاد سپاهان به باشگاه کاوازاکی ژاپن برای برگزاری بازی خیریه

مدیر عامل باشگاه فولاد مبارکه سپاهان در نامه‌ای به مدیر عامل باشگاه کاوازاکی ژاپن، از آمادگی باشگاه متبوع خود برای برگزاری دیدارهای خیریه و کمک به مردم زلزله دیده ژاپن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری سپاهان، در بخشی از نامه ساکت آمده است:« با ابراز تاسف مجدد از حادثه تلخی که همه جهانیان را متاثر نمود، در راستای همکاری های قبلی دو باشگاه در حوزه های آموزشی وتبادل اطلاعات و طبق مفاد قرار داد خواهرخواندگی دو باشگاه ، تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان ایران آمادگی دارد تا در زمان مقتضی که بین دو باشگاه هماهنگ می‌گردد دیدار هایی دوستانه  را با تیم فوتبال کاوازاکی ژاپن در ایران برگزار نماید و عواید و در آمد حاصل از آن را برای کمک به مردم زلزله زده ژاپن اختصاص دهد.

اطمینان داریم که مردم نوعدوست و خیرخواه  ایران از برگزاری دیداری از این جنس استقبال شکوهمندی را به عمل خواهند آورد. در بخش دیگری از این نامه از سایر همکاری های مدیران کاوازاکی درارتباطات بهینه با سپاهان در حوزه های آموزشی سپاسگزاری شده است.»
 
باشگاه سپاهان و کاوازاکی ژاپن با یکدیگر قرارداد خواهر خواندگی امضا کرده اند و پیشنهاد محمدرضا ساکت به این باشگاه نیز در همین راستا صورت گرفته است.
کد مطلب 1283989

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