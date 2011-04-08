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۱۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۵:۱۵

یک چهارم نهایی لیگ اروپا/

پرتغالی ها جشنواره گل به راه انداختند

پرتغالی ها جشنواره گل به راه انداختند

تیم های پرتغالی پورتو و بنفیکا و ویارئال اسپانیا در دیدارهای رفت از مرحله یک چهارم نهایی رقابت های لیگ اروپا مقابل حریفان خود جشنواره گل به راه انداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال پورتو پنج شنبه شب در حالی که در ورزشگاه دراگون میزبان اسپارتاک مسکو بود با نتیجه 5 بر یک مقابل حریف روس خود به برتری رسید. بنفیکا، دیگر تیم پرتغالی این دوره از رقابت ها، با حساب 4 بر یک از سد میهمان خود آیندهوون هلند گذشت.

ویارئال اسپانیا دیگر تیمی بود که در دیدارهای دیشب به یک پیروزی پرگل دست پیدا کرد. این تیم در "ال مادریگال" موفق شد با نتیجه 5 بر یک توئنته هلند را ببرد و صعود خود را به دیدار نیمه نهایی این رقابت ها مسجل کند. دینامو کی یف اوکراین هم با نتیجه یک بر یک در دیداری خانگی مقابل براگای پرتغال متوقف شد.

کد مطلب 1283993

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