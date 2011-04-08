پرتغالی ها جشنواره گل به راه انداختند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال پورتو پنج شنبه شب در حالی که در ورزشگاه دراگون میزبان اسپارتاک مسکو بود با نتیجه 5 بر یک مقابل حریف روس خود به برتری رسید. بنفیکا، دیگر تیم پرتغالی این دوره از رقابت ها، با حساب 4 بر یک از سد میهمان خود آیندهوون هلند گذشت.

ویارئال اسپانیا دیگر تیمی بود که در دیدارهای دیشب به یک پیروزی پرگل دست پیدا کرد. این تیم در "ال مادریگال" موفق شد با نتیجه 5 بر یک توئنته هلند را ببرد و صعود خود را به دیدار نیمه نهایی این رقابت ها مسجل کند. دینامو کی یف اوکراین هم با نتیجه یک بر یک در دیداری خانگی مقابل براگای پرتغال متوقف شد.