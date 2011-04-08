روز ملی فناوری هسته ‌ای نماد خودباوری ایرانیهاست

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حجت الاسلام غلامرضا شفیع زاده در خطبه های این هفته نماز جمعه اظهار داشت: کسب علم و دانش و رسیدن به قله‌ های عظیم علمی همواره مورد تأکید و توجه ملت‌ های مختلف بوده و در احکام و شرایع اسلامی و سخنان بزرگان دین اسلامی نیز بر علم اندوزی و کسب علم و دانش تأکید فراوان شده ‌است.

وی همچنین با اعلام اینکه 20 فروردین روز ملی فناوری هسته ‌ای به عنوان روزی پر از امید و غرور ملی برای ایرانیان به ثبت رسیده است، افزود: همه آحاد جامعه باید برای ثبت چنین روزهای غرورآفرینی تمام تلاش و همت خود را به کار گیرند.

خطیب جمعه رشت با اشاره به نامگذاری سال 90 به نام سال جهاد اقتصادی گفت: مقام معظم رهبری همواره در مقاطع مختلف با رهنمون ‌های روشنگرانه خویش ملت ایران را به سوی عزت و اقتدار رهنمون کرده‌ اند و در آغاز سال جاری نیز با مطرح کردن شعار کلیدی جهاد اقتصادی بار دیگر اهمیت تلاش و کوشش همه جانبه از سوی اقشار مختلف جامعه را برای رشد و شکوفایی در زمینه ‌های مختلف بازگو کردند.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری باید همه اقشار مختلف مردم ایران با استفاده از توانمندی ‌ها و استعدادهای سرشار خویش و بهره ‌مندی از رهنمون‌ های مقام معظم رهبری بار دیگر به جهانیان نشان دهند که ایرانی در برهه‌ های زمانی مختلف با تکیه بر باورهای اعتقادی و عزم راسخ خویش بر مشکلات و موانع پیش روی خویش فائق آمده ‌است.

شفیع زاده همچنین به آغاز هفته سلامت و ضرورت حفظ سلامت و بهداشت جسم و روان انسانها اشاره کرد و یادآور شد: در احادیث و روایات بسیاری از حضرت محمد (ص) و بزرگان دین اسلام بر حفظ نظافت و سلامت جسم برای سلامت اندیشه و روان انسانها تأکید شده است و نامگذاری هفته ‌ای به نام هفته سلامت می ‌تواند به ارتقای شاخص‌ های بهداشتی و پزشکی در کشور کمک کند.