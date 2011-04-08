سال 89 یکی از بهترین سالهای تاریخ بودجه ای کشور بود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، ابراهیم عزیزی در دیدار با مدیران دستگاه های اجرایی استان کرمانشاه اظهار داشت: در این سال دو هزار و 20 میلیارد تومان مطالبات پیش بینی نشده هم محقق شد که از آن جمله می توان به پرداخت هزار میلیارد تومان مطالبات کارکنان دولت اشاره کرد.

وی در خصوص بودجه عمرانی سال 89 کشور گفت: در این سال 86 و نیم درصد هزینه های عمرانی تخصیص و محقق شد.

معاون برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورهمچنین تشکیل صندوق توسعه ملی را عامل ایجاد اشتغال و رونق فضای اقتصادی و بهبود عملکرد بانکها عنوان کرد.

عزیزی ادامه داد: برای تشکیل این صندوق کارهای مقدماتی، رویکردها و سیاستگذاری ها به انجام رسیده و در آینده نزدیک به بزرگترین منبع سرمایه گذاری کشور تبدیل خواهد شد.

وی همچنین از پرداخت بیش از هشت میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران در سال گذشته و تسویه حساب با آنها خبر داد و از تحقق یافتن هفت هزار و 500 میلیارد تومان ماده 62 خبر داد.

عزیزی تصریح کرد: در سال گذشته برای نتیجه بخشی طرحهای باقی مانده 14 هزار میلیارد تومان پیش بینی شد که بخش اعظم این رقم جذب شده است.

وی برنامه ها و رویکرد دولت را مالامال از نشاط و امیدواری دانست و ابراز امید واری کرد با همت این دولت برای همیشه بیکاری در کشور ریشه کن و معیشتی پایدار برای شهروندان ایرانی فراهم شود.

استاندار کرمانشاه: سه دور سفر به استانها در کمتر از شش سال در هیچ جای جهان سابقه ندارد

استاندار کرمانشاه نیزدراین جلسه ضمن ارایه گزارشی از وضعیت استان، سفرهای استانی دولت را ستود و گفت: در هیچ جای دنیا سابقه نداشته است که دولتی در کمتر از شش سال، سه بار به استانها سفر کند.

سید دادوش هاشمی در ادامه به وضعیت کنونی استان و نیز تلاشهای یکسال اخیر در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی و.. پرداخت.

وی با اشاره به روند مناسب و کسب رتبه برتر استان در زمینه ساخت واحدهای مسکن مهر، گفت: پروژه های مسکن مهر استان از سال گذشته با کار سه شیفته بر روی پروژه ها، روند سریعی داشته است.

هاشمی افزود: برای اینکه تنها به مسکن سازی در شهرها بسنده نکرده باشیم، سال گذشته پنج هزار واحد مسکن روستایی استان نیز مقاوم سازی شد.

وی در خصوص افزایش تولید برق نیروگاهی استان، گفت: تا پایان سال 1390 ظرفیت تولید برق در نیروگاه های استان رشد قابل ملاحظه ای خواهد داشت و قادر خواهیم بود بخشی از برق تولیدی را به عراق هم صادر کنیم.

استاندار کرمانشاه به فعالیتهای انجام شده در استان برای گازرسانی به شهرهای فاقد گاز استان اشاره کرد و افزود: در این خصوص عملیات انتقال گاز به شهرهای سرپل ذهاب و قصرشیرین انجام شده و کار علمک گذاری این شهرها تا پایان سال جاری انجام می شود.

وی از اصلی ترین برنامه های در دستور کار استان را زیبا سازی و تغییر چهره شهر کرمانشاه عنوان کرد و گفت: این کار از سال گذشته در دستور کار بود و همچنان در اولویت است.

وی افزود: در این راستا سال گذشته عملیات احداث چهار تقاطع غیرهمسطح در کرمانشاه شروع شد و در کنار آن به نوسازی و زیباسازی مبلمان شهری پرداختیم ضمن اینکه احداث مونوریل کرمانشاه را نیز به منظور تسهیل در حمل و نقل عمومی با جدیت پیگیری می کنیم.

وی استان کرمانشاه را در زمره برترین استانهای کشور در خصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه ها عنوان کرد و گفت: پس از اجرای این قانون شاهد کاهش 12 درصدی مصرف برق، 16 درصدی مصرف آب و 30 درصدی ضایعات نان بوده ایم.

هاشمی همچنین استان کرمانشاه را یکی از سه استان برتر کشور در خصوص اشتغالزایی طی سال 89 در کشور عنوان کرد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه راه اندازی بازارچه های مرزی از آرزوهای دیرینه مردم استان بود که در این دولت محقق شده، گفت: در حال حاضر درخواست ما از دولت صدور مجوز تردد از بازارچه شوشمی به عنوان یکی از اصلی ترین بازارچه های استان است.

هاشمی تصریح کرد: در دولت های نهم و دهم دو منطقه ویژه اقتصادی اسلام آبادغرب و قصرشیرین به تصویب رسید که تحولاتی برای استان در پی دارد.

وی با بیان اینکه کرمانشاه مرکز راهیان نور غرب کشور است، گفت: از سال گذشته احداث یادمانهای شهدا را در دستور کار قرار دادیم تا بتوانیم شاهد حضور کاروانهای راهیان نور بیشتری در استان باشیم.

استاندار کرمانشاه، خاطر نشان کرد: موزه شهدای کرمانشاه نیز آماده کلنگ زنی است و به زودی احداث آن شروع می شود.