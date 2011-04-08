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۱۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۵:۳۴

امام جمعه مهریز:

سیره حضرت زینب (س) باید الگوی تمام زنان آزاده جهان باشد

سیره حضرت زینب (س) باید الگوی تمام زنان آزاده جهان باشد

یزد - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام علی برهان با تبریک میلاد با سعاد حضرت زینت (س) گفت: حضرت زینت نه تنها برای پرستاران بلکه باید برای تمام زنان آزاده جهان الگو باشند.

به گزارش خبرنگار مهر در مهریز، برهان در خطبه های این هفته نمازجمعه مهریز اظهار داشت: صبر، مقاومت و عفت حضرت زینب (س) به ویژه در واقعه کربلا، درسی بزرگ برای تمام انسانهای آزاده جهان است.

وی همچنین با اشاره به فرا رسیدن هفته بهداشت افزود: هفته بهداشت در سال جاری با شعار "مقاومت به داروهای ضد میکروبی یک تهدید جهانی" برگزار می شود و شایسته است پزشکان بیش از همه به این مهم توجه داشته باشند.

برهان با بیان اینکه سلامت، کامل کننده زندگی و نشانه کمال عقل و راحتی انسان است، بیان داشت: امروز با تلاش و کوشش دست ‌اندرکاران امر بهداشت، کشورمان در زمینه بهداشت از کشورهای ممتاز دنیا به شمار می رود.

وی همچنین سالروز شهادت محمد باقر صدر و خواهر گرامی ایشان را گرامی داشت و شهادت آنها را همه شیعیان جهان تسلیت گفت.

برهان همچنین با اشاره به وقایع بحرین بیان داشت: مسلمانان اکنون باید در کنار یکدیگر و با اتحاد از مسلمین بحرین حمایت کنند تا آنها بتوانند مطالبات خود را از دولت بگیرند.

کد مطلب 1283998

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