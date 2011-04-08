سیره حضرت زینب (س) باید الگوی تمام زنان آزاده جهان باشد

به گزارش خبرنگار مهر در مهریز، برهان در خطبه های این هفته نمازجمعه مهریز اظهار داشت: صبر، مقاومت و عفت حضرت زینب (س) به ویژه در واقعه کربلا، درسی بزرگ برای تمام انسانهای آزاده جهان است.

وی همچنین با اشاره به فرا رسیدن هفته بهداشت افزود: هفته بهداشت در سال جاری با شعار "مقاومت به داروهای ضد میکروبی یک تهدید جهانی" برگزار می شود و شایسته است پزشکان بیش از همه به این مهم توجه داشته باشند.

برهان با بیان اینکه سلامت، کامل کننده زندگی و نشانه کمال عقل و راحتی انسان است، بیان داشت: امروز با تلاش و کوشش دست ‌اندرکاران امر بهداشت، کشورمان در زمینه بهداشت از کشورهای ممتاز دنیا به شمار می رود.

وی همچنین سالروز شهادت محمد باقر صدر و خواهر گرامی ایشان را گرامی داشت و شهادت آنها را همه شیعیان جهان تسلیت گفت.

برهان همچنین با اشاره به وقایع بحرین بیان داشت: مسلمانان اکنون باید در کنار یکدیگر و با اتحاد از مسلمین بحرین حمایت کنند تا آنها بتوانند مطالبات خود را از دولت بگیرند.