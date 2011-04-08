برتری میزبانان در روز غیبت هما

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هشتم از رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در بخش بانوان صبح امروز جمعه با برگزاری دو دیدار دیگر به کار خود پایان داد. در این هفته هر سه تیم میزبان مسابقات در استان های خود به برتری رسیدند.

دیدار بین دو تیم شهرداری کرمان و همای تهران به دلیل غیبت هما برگزار نشد. این احتمال وجود دارد که تیم همای تهران از حضور در مسابقات لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور انصراف دهد. نتایج این هفته از بازی ها بدین شرح است:

* هیئت هندبال فارس31 - تیلان سازه سنه کردستان22

* ذوب آهن اصفهان 41 - هرمزگان 8

* فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 21 - پرسپولیس تهران 20

در پایان هفته هشتم عناوین اول تا سوم جدول رده‌بندی به طور کامل تغییر کرد. در این هفته هیئت هندبال فارس صدرنشینی خود را با کسب هشتمین پیروزی حفظ کرد.

تیم ذوب آهن اصفهان طبق تصمیم کمیته انضباطی فدراسیون هندبال با برتری مقابل تیم هرمزگان ضمن کسب دو امتیاز این دیدار دو امتیاز نیز از بازی معوقه دور رفت نیز به دست آورد تا بدین ترتیب با سه پله صعود در رده دوم جدول قرار گیرد.

تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان هم با وجود کسب یک پیروزی دیگر به رده سوم جدول سقوط کرد. تیم‌های سنه کردستان و پرسپولیس تهران نیز با وجود اشتراک در امتیاز 8 به دلیل تفاضل گلهای زده شده خود در این هفته جای خود را در جدول جابجا کردند.

جدول رده بندی در پایان هفته هشتم بدین ترتیب است:

1- هیئت هندبال فارس با 16 امتیاز

2- ذوب آهن اصفهان با 12 امتیاز

3- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با 12 امتیاز

4 - پرسپولیس تهران با 8 امتیاز

5 - تیلان سازه سنه کردستان با 8 امتیاز

6 - شهرداری کرمان با 4 امتیاز

7- هرمزگان با 2 امتیاز

8 - همای تهران بدون امتیاز