افزایش تلفات ناتو به 115 نفر در افغانستان/ انفجار در پیشاور پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، ایساف در بیانیه ای اعلام کرد که روز گذشته در نتیجه انفجار در جنوب افغانستان یک نظامی دیگر ناتو کشته شد که بدین ترتیب روز پنجشنبه در کل دو نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی کشته شدند.

بر اساس این بیانیه نظامی دیگر ناتو در حمله طالبان در شرق افغانستان کشته شد که بدین ترتیب از ابتدای سال جاری تاکون در کل بیش از 115 نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی که اکثر آنها آمریکایی هستند، در این کشور کشته شدند.

همچنین پلیس پاکستان اعلام کرد صبح امروز جمعه در نتیجه انفجار در شهر پیشاور در شمال غرب این کشور چندین پلیس زخمی شدند.

پلیس پاکستان جزئیات بیشتر را درباره این انفجار منتشر نکرده است، اما یک منبع محلی اعلام کرد در نتیجه حمله به خودروی پلیس با استفاده از نارنجک دستی در شهر پیشاور دست کم پنج نفر زخمی شدند.

خبر دیگر اینکه در نتیجه تصادف یک اتومبیل و تانکر ناتو در شهر کویته دست کم شش مسافر کشته و یک زن نیز به شدت زخمی شد.

همچنین شبکه تلویزیونی داون اعلام کرد در نتیجه انفجار در استان بلوچستان در جنوب غرب پاکستان دست کم هشت نفر زخمی شدند.