تفاهمنامه همکاری میان دانشگاه امام رضا (ع) و شش دانشگاه تهران منعقد شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، تفاهمنامه های جداگانه ای در 6 ماده به منظور توسعه همکاری در زمینه های آموزشی، پژوهشی، ارتباطات بین المللی، امور اجرایی و فرهنگی میان دانشگاه امام رضا (ع) و دانشگاه های تهران، تربیت مدرس، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، شهید بهشتی، علامه طباطبایی، علم و صنعت و دانشگاه جامع علمی کاربردی منعقد شد.



بر اساس این تفاهمنامه ها، نمایندگان تام الاختیار دانشگاه ها برای توسعه همکاری های میان دانشگاهی در زمینه های مختلف، برنامه ریزی می کنند.



استاندار خراسان رضوی در حاشیه این جلسه ضمن، تقدیر و تشکر از حضور اعضای شورای گسترش آموزش عالی کشور در مشهد، اظهار داشت: با توجه به مصوبات جلسه پنجشنبه این شورا که در جوار بارگاه مطهر رضوی برگزار شد و تفاهمنامه هایی که با دانشگاه های مختلف منعقد شد، امیدواریم دانشگاه امام رضا (ع) به یکی از دانشگاه های مرجع کشور، تبدیل شود.



محمود صلاحی ادامه داد: این تفاهمنامه ها در واقع پشتوانه علمی و اجرایی لازم، برای نیل به این هدف را فراهم، خواهد آورد.



وی با اشاره وجود بارگاه امام هشتم در شهر مشهد، ادامه داد: این مهم باعث شده تا همه دانشگاه ها علاقمند به همکاری با دانشگاهی باشند که به نام امام رضا (ع) فعالیت می کند.

در این جلسه روسای دانشگاه ها، اعضای شورای گسترش آموزش عالی کشور و جمعی از مدیران استان حضور داشتند.