خشم ملتهای مسلمان از حرکات آمریکا/ خنثی شدن توطئه شیعی و سنی

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در سخنانی با اشاره به سالروز ولادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار، اظهار داشت: این بانوی گرامی زنی یکتا از قبیله بنی هاشم است که تمام ابعاد شخصیتی ایشان الگو است.

وی با اشاره به برخی ابعاد شخصیتی حضرت زینب در زمینه علم و دانش، عفاف و حجاب و شجاعت و شهامت، تصریح کرد: حضرت زینب کبری(س) نمونه بی نظیر صبر و استقامت است که شایسته است اقشار مختلف جامعه از این بانو درس بگیرند.

قطع ارتباط با آمریکا زمینه ساز قطع چپاولگری این کشور در ایران

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود به سالروز قطع ارتباط ایران با آمریکا اشاره کرد و بیان داشت: قطع ارتباط با کشور آمریکا به معنی قطع چپاولگری این کشور است.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به بیانات بنیانگذار انقلاب اسلامی در مورد قطع ارتباط با آمریکا، یادآور شد: قطع ارتباط با این کشور استکباری دستاوردهای فراوانی برای ملت ایران در ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی به دنبال داشت.

وی استقلال سیاسی و خودکفایی اقتصادی را از دستاوردهای قطع ارتباط با آمریکا دانست و افزود: امروز ایران اسلامی در بسیاری از عرصه های اقتصادی و تولیدی خودکفا شده است که این موضوع در سایه قطع ارتباط با کشور آمریکا تحقق یافته است.

خطیب جمعه خرم آباد با اشاره به تلاشها و توطئه های آمریکا برای فلج کردن ایران، ادامه داد: آمریکا همه تلاش خود را برای جلوگیری از نفوذ جمهوری اسلامی در دنیا به کار بست ولی امروز ایران اسلامی با نفوذترین کشور در منطقه است و تلاشهای آمریکا در این زمینه با شکست مواجه شده است.

کارهای آمریکا در منطقه موجب خشم ملت های اسلامی شده است

وی با تاکید بر اینکه کارهای آمریکا در منطقه موجب خشم ملت های اسلامی شده است، تصریح کرد: امروز این خشم و بیداری اسلامی آمریکا و اسرائیل را نشانه گرفته است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه با بیداری ملت ها دیگر آمریکا در منطقه جایی ندارد، یادآور شد: این در حالیست که کشورهای غربی تلاش می کنند بیداری را که در منطقه به وجود آمده است را عربی و ایرانی جلوه دهند که این توطئه نقش بر آب شده است.

وی با تاکید بر اینکه انقلابهای مردمی شکل گرفته در منطقه ربطی به بحث شیعه و سنی ندارد، ادامه داد: امروز دخالت های آمریکا و توطئه های کشورهای غربی در راستای چپاولگری کشورهای مسلمان منطقه است.

خطیب جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه آمریکا باید بداند این توطئه ها دیگر نقشی در منطقه ندارد، بیان داشت: خشمی که در ملت های مسلمان از حرکت های آمریکا ایجاد شده است تا قطع کامل دست استکبار جهانی در منطقه ادامه خواهد داشت و روز به روز پرخروش تر خواهد شد.

آرامش جامعه در گرو دو رکن سلامت و امنیت است

حجت الاسلام میرعمادی در ادامه سخنان خود به هفته سلامت اشاره کرد و گفت: مسئله بهداشت و سلامت از مهم ترین مسائل دینی، اجتماعی و اقتصادی است.

وی با تاکید بر ضرورت تلاش مضاعف در حوزه سلامت، افزود: آرامش یک جامعه در گرو دو رکن سلامت و تندرستی و امنیت است و اگر هر کدام از این دو رکن نباشد بقیه ابعاد توسعه یک جامعه به طور کامل در مسیر رشد قرار نخواهند گرفت.

فعالیتهای خوب دولت نهم و دهم در حوزه مسکن

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین به سالروز تاسیس بنیاد مسکن اشاره کرد و گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی توجه ویژه ای به بحث مسکن داشتند که این امر حکایت از هوشمندی امام راحل دارد.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه بنیانگذار انقلاب اسلامی مشکل جامعه در حوزه مسکن را درک کرده و بنیاد مسکن را در راستای رفع مشکل مسکن محرومان و روستائیان تاسیس کردند، ادامه داد: امروز نیز به برکت فعالیت های دولت نهم و دهم تا حدودی مشکل مسکن در کشور برطرف شده است.

وی همچنین به روز ملی فناوری هسته ای اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ایران اسلامی در زمره کشورهای دارای انرژی هسته ای است و در این حوزه دستاوردهای فراوانی را داشته است.