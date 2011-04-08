معاون سابق عملیات نیروی زمینی ارتش به لقاء الله پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر براتی در دوران دفاع مقدس فرماندهی گروهان، گردان و تیپ را عهده دار بوده و پس از آن نیز مسئولیت فرماندهی لشگر 58 ذوالفقار، رئیس بازرسی و معاون عملیات نیروی زمینی ارتش را در کارنامه درخشان خدمتی خود داشت.

وی همچنین در عملیات‌های ماندگار دوران دفاع مقدس بویژه فتح المبین، بیت‌المقدس و طریق‌القدس حضوری مؤثر داشت و پنج بار در عملیات های یادشده و مناطق عملیاتی به شدت مجروح شده و به پاس خدمات بی شائبه و ابراز رشادت به دریافت نشان فتح از سوی فرمانده معظم کل قوا مفتخر شده بود.

به گفته دکتر بابلی، رئیس بیمارستان خانواده ارتش، ترکشهای متعدد در بدن این جانباز سرافراز، روند تشخیص ضایعات ناشی از تصادف را با تأخیر، اختلال و مشکل مواجه ساخته بود و متأسفانه تلاشهای تیم پزشکی برای بهبود وضعیت وی به نتیجه نرسید.

امیر سرتیپ براتی برغم 75 درصد جانبازی و با وجود ترکشهای متعدد در بدن علاوه بر طرح ریزی و هدایت چندین رزمایش بزرگ ارتش، در سالهای اخیر نیز همکاری مستمری با هیأت معارف جنگ شهید سپهبد صیاد شیرازی داشت و با حضور در مناطق مرزی جنوب کشور در انتقال تجربیات ارزشمند دوران دفاع مقدس به نسل جوان علی الخصوص دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش نقش مهم و تأثیرگذاری برعهده داشت.

امیر براتی که از همرزمان دیرین شهید سپهبد صیاد شیرازی و از مدرسان و اساتید پیسکسوت و با تجربه دانشگاه افسری امام علی (ع) بود، تألیفات و مقالات ارزشمندی در موضوعات نظامی و دفاعی از خود به یادگار گذاشته است.

پیکر پاک این امیر دلاور و خستگی ناپذیر سالهای جنگ تحمیلی ساعت 8:30 دقیقه صبح روز یکشنبه (21/1/90) از ستاد فرماندهی نیروی زمینی ارتش تشییع و سپس در محل امامزاده پنج تن لویزان در جوار دیگر شهدای دفاع مقدس به خاک سپرده خواهد شد.