"استیون جرارد" ادامه رقابت های فصل را از دست داد

به گزارش خبرگزاری مهر، جرارد که در آخرین بازی خود برای لیورپول نقش پررنگی در پیروزی 3 بر یک این تیم مقابل منچستریونایتد داشت، ماه گذشته تحت عمل جراحی قرار گرفت اما در بازگشت به تمرینات لیورپول بار دیگر از همان ناحیه آسیب دید و در ادامه رقابت های فصل قادر به همراهی تیم خود نخواهد بود.

کنی دالگلیش در نشست خبری در این خصوص گفت: ما تا این لحظه دقیقا نمی دانیم که مشکل چیست. باید منتظر بمانیم و از آنهایی که این بازیکن را دیده اند بپرسیم چه اتفاقی افتاده اما قدر مسلم، جرارد این فصل نمی تواند ما را همراهی کند.

بر پایه گزارش رویترز، جرارد پیش از این 6 هفته را به دلیل آسیب دیدگی از میادین دور بوده است.