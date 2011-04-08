اختصاص 500 میلیون ریال برای ساخت سالن ورزشی در آمل

عزت الله یوسفیان ملا ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگار مهر در بخش امامزاده عبدالله آمل اظهار داشت: این اعتبار برای مراحل آماده سازی و مقدماتی، ساخت سالن ورزشی بخش امامزاده عبدالله آمل اختصاص داده می شود و با پیشرفت فیزیکی آن اعتبارهای دیگر از سوی تربیت بدنی و پیگیری های اداری اختصاص داده خواهد شد.

وی افزود: با وجود قرار داشتن روستاهای زیادی دربخش جدید امامزاده عبدالله آمل، متاسفانه این بخش از دارا بودن یک فضای ورزشی محروم است.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی از اعضای شورای اسلامی و دهیاران بخش تازه تاسیس امامزاده عبدالله خواس در اسرع وقت، نسبت به مشخص کردن و واگذاری زمین مورد نیاز برای ساخت سالن ورزشی در این بخش اقدام کنند.

یوسفیان ملا، با بیان اینکه بخش تازه تاسیس امامزاده عبدالله آمل با دارابودن امکانات فروان انسانی و طبیعی از جایگاه خوبی برای توسعه و پیشرفت همه جانبه برخوردار است، تصریح کرد: نگاه مسئولان استانی و شهرستانی به این بخش جدید در راستای خدمت رسانی به مردم ویژه باشد.

وی با بیان اینکه وجود پر برکت آستانه مطهر امامزاده عبدالله در این بخش نگین درخشانی در مازندران و شهرستان آمل است و در بیشتر روزهای سال پذیرای مسافران از نقاط مختلف کشور است، اضافه کرد: استقرار شهرک صنعتی آمل و حدود 70 درصد صنعت منطقه، در بخش امامزاده عبدالله از قابلیت های دیگر این بخش است.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی، رشد کمی و کیفی ساخت و سازهای ورزشی در آمل در سال های اخیر را قابل قبول خواند و یادآورشد: در دو سال گذشته طرح های ضربتی زیادی در سطح روستاهای آمل برای توسعه ورزش در همه نقاط این شهرستان ایجاد شد.

شهرستان 370 هزار نفری آمل دارای چهار بخش" لاریجان، مرکزی، دابودشت و امامزاده عبدالله " است.