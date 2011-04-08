به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سوره سینما، حمید امیریان فرد سرپرست مؤسسه سینمایی سوره از فعالیت‌های این مؤسسه در سال جاری خبر داد و گفت: مؤسسه سینمایی سوره در سال جدید پنج پروژه سینمایی 35 میلیمتری را در دست تهیه و تولید دارد.

وی ادامه داد: 10 فیلم بلند داستانی ویدئویی در امسال تولید می‌شود که پنج عنوان فیلمنامه با موضوع دفاع مقدس به سرپرستی احمد مرادپور و پنج عنوان با موضوع کودک و نوجوان به سرپرستی مهرداد غفارزاده در حال نگارش است.

سرپرست معاونت سینمایی حوزه هنری از ساخت چند مستند خبر داد: مستندی به نام "یار دیدنی" از مجموعه زندگینامه امام خمینی توسط علی رسول‌زاده و همچنین هفت مستند بلند 90 دقیقه‌ای با موضوع وقایع مهم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان "روایت انقلاب" توسط سیاوش سرمدی در حال تولید است. تحقیق در زمینه نگارش سریالی با اقتباس از کتاب "احمد احمد" هم شروع شده است.