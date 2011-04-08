اصناف و بازاریان در اعتراض به کشتار مردم منطقه دوشنبه تجمع می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، متن اطلاعیه جامعه انجمن‌های اسلامی بازار و اصناف سراسر کشور به این شرح است: امروز که بیداری اسلامی ملت‌های مسلمان کشورهای تحت ظلم و ستم علیه حکام ظالم و فساد در جهان به خصوص در کشورهای اسلامی شکل گرفته، دیکتاتورها با کمک قدرت‌های سلطه‌گر همانند آمریکا و اسرائیل و دیگر کشورها با شیوه‌های گوناگون به کشتار مردم بی‌پناه و بی‌دفاع می‌پردازند و آنها را به خاک و خون می‌کشند. متاسفانه سران این کشورها با همدستی و کمک گیری و استمداد از بعضی حکام منطقه به خصوص عوامل سعودی و اماراتی و هماهنگ با سیاست‌های استکباری، با خشونت برای مقابله با این موج بیداری اسلامی برخاسته و از ریختن خون ملت مظلوم خود دریغ نمی‌کنند.

جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار تهران ضمن محکوم نمودن اقدامات وحشیانه عمال استکبار جهانی در بحرین، یمن، لیبی و ... که با سکوت جوامع بین‌المللی صورت می‌گیرد جهت همدردی و حمایت قاطع از ملت های مسلمان اعلام می‌دارد روز دوشنبه مورخ 22/1/90 بازار و اصناف تا ساعت 11 صبح تعطیل می‌باشد. همچنین در همین راستا تجمعی در مسجد سید عزیزالله بازار تهران و با سخنرانی حجت‌الاسلام ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی انجام می‌پذیرد.