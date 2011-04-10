هزینه همایشهای راهبردی آموزش و پرورش البرز باید کاهش یابد

اکبر حلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: همزمان با سال جهاد اقتصادی سیاست ها و راهبرد هایی در این استان در راستای تحقق بخشیدن به منویات مقام معظم رهبری در دستور کار قرار گرفته است.

وی از تشکیل کمیته ی ویژه با مسئولیت معاون پشتیبانی اداره کل و مناطق تابعه با عنوان کمیته جهاد اقتصادی آموزش و پرورش خبر داد.

حلیمی عنوان کرد: این کمیته برای طراحی برنامه های اقتصاد پایدارآموزش وپرورش تشکیل شده است.

این مسئول بیان کرد: تقویت و نهادینه سازی فرهنگ قناعت و پرهیز از تجمل گرایی ومصرف زدگی، کاهش افت تحصیلی و پیشگیری از تکرار پایه دانش آموزان با کیفیت بخشی به فرایند یاد دهی ویاد گیری، آموزش مهارت مدیریت براقتصاد خانواده به عنوان یک مهارت زندگی از جمله برنامه های این اداره کل در سال جهاد اقتصادی است.

وی یادآور شد: دقت و حساسیت در امر ساماندهی نیروی انسانی و فضاهای آموزشی، تبدیل به احسن نمودن امکانات و فضا های غیر قابل استفاده در آموزش و پرورش، رعایت اصل صرفه و مصلحت در برگزاری همایش ها و جلسات و تهیه ی گزارشات عملکرد اداره کل نیز از مهم ترین سیاست ها وراهبرد هایی است که باید در سال جها داقتصادی مورد توجه قرار گیرد.





