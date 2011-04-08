ساخت 32 مدرسه نمونه متناسب با معماری اسلامی در کشور

به گزارش خبرنگارمهر در بابل، ابراهیم سحرخیز ظهر جمعه در مراسم تجلیل از 238 نخبه المپیاد علمی بابل درمدسه پورنگ این شهرستان، از ساماندهی نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش خبر داد.

وی افزود: آموزش و پرورش با آموزش ضمن خدمت، کارآیی معلمان را در دستور کار خود قرار داده و هدفمند کردن استفاده از منابع مدرسه و انرژی که به معنای صرفه‌جویی نبوده بلکه استفاده بهینه از منابع است در این وزارتخانه اجرایی می شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش، با اشاره به اینکه بابل از نظر علمی از جایگاه بسیار خوبی در سطح کشور برخوردار است، بیان داشت: یکی از برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش حمایت از شهرستان بابل برای توزیع منابع از سوی وزارت آموزش و پرورش است.

سحرخیز تصریح کرد: یکی از اهداف آموزش و پرورش، اجرایی شدن نظام شش سال ابتدایی، سه سال راهنمایی و سه سال دبیرستان برای تقویت برنامه‌های آموزشی است که با اجرای این طرح می‌توان از معلمان ضمن خدمت در مدرسه راهنمایی استفاده و برای نیروهای نهضتی که در انتظار استخدام هستند در زمینه آموزش استفاده کرد.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش، از احداث سه هزار مجتمع آموزشی تا پایان سال 90 در کشور خبر داد و بیان داشت: یکی از سیاست‌های وزارت آموزش و پرورش برای بزرگ شدن مدارس افزایش مجتمع‌های شهری است و اگر مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در کنار هم قرار گیرند شرایطی فراهم می‌شود تا بچه‌ها از دوران ابتدایی تا دبیرستان با یک مدیریت سر و کار داشته و تمام دوره تحصیلی را به صورت پیوسته رصد کنند.

وی نقش نمایندگان مجلس را در جذب اعتبارات آموزش و پرورش بسیار موثر دانست و از احداث 32 مدرسه نمونه سال آینده با معماری اسلامی در کشور خبر داد.

سحرخیز تصریح کرد: اگر مدیرکل آموزش و پرورش مازندران شرایطی را فراهم و بستر را آماده کند می‌تواند از مجتمع های بیشتری برخوردار باشد که یکی از این مجتمع‌ها در مازندران ایجاد می شود.