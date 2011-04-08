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۱۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۵:۴۸

امام جمعه ابرکوه:

وقوع انقلاب اسلامی از ثمرات انتظار پویاست

وقوع انقلاب اسلامی از ثمرات انتظار پویاست

یزد - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام سیدابراهیم حسینی با اشاره به اینکه انتظار حضرت مهدی (عج) باید انتظاری پویا باشد، گفت: وقوع انقلاب اسلامی از ثمرات انتظار پویاست.

به گزارش خبرنگار مهر در ابرکوه، حسینی در خطبه های این هفته نمازجمعه ابرکوه با بیان اینکه انقلاب اسلامی زمینه ساز حکومت جهانی و عدالت گستر حضرت مهدی (عج) است، اظهار داشت: انتظار از فرائض دینی است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی از ثمرات انتظار پویاست، افزود: انقلاب اسلامی به خواست خدا محقق شد تا با فرهنگ سازی و اطلاع رسانی جهت آمادگی افکار عمومی برای جهانی شدن حاکمیت دینی، زمینه ساز ظهور باشد.

حسینی خاطرنشان کرد: از آنجا که ظهور حضرت حجت (عج) برای استقرار نظام قسط و عدالت در پرتو ایجاد حکومت واحد جهانی اسلام خواهد بود، مردم دنیا باید به این باور و حقیقت برسند که اسلام دین مهربانی و رأفت، حق طلبی و عدالت، خیرخواهی و انسان دوستی است و می تواند نقش الگو بخشی را در پذیرش افکار عمومی جهان ایفا کند.

خطیب جمعه ابرکوه همچنین با اشاره به اجرای پروژه ایران هراسی و اسلام هراسی توسط دشمنان بیان کرد: این اقدام تلاشی در جهت ایجاد غبار کذب و افترا در فضای اذهان عمومی جهت بی رنگ کردن ارزشهای سیاسی و اجتماعی حکومت دینی است.

وی همچنین با گرامیداشت سالروز قطع رابطه ایران و آمریکا اظهار داشت: قطع رابطه ای که دستاورد آن سلطه جویی و تحمیل خوی استکباری و زروگویی آمریکا خواهد بود، باید قطع می شد.

امام جمعه ابرکوه خاطرنشان کرد: آنان که دلشان برای برقراری رابطه با آمریکا لک زده، مأمور هستند و اینها سلطه مجدد آمریکا را خواستار هستند.

کد مطلب 1284013

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