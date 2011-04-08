به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد ظهر جمعه در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه مردم کشورهای اسلامی به این نتیجه رسید‌ه‌اند که بدون غرب هم می‌توان زندگی کرد افزود: در واق انقلابهای آنان با از انقلاب الیه رژیم‌های مستبد و ستمگر بوده است.

امام جمعه اصفهان تصر یح کرد: انقلاب اسلامی ایران این باور را به وجود آورده است که می‌توان بدون استکبار نیز زندگی‌کرد.

وی با اشاره به اینکه اگر ایران پس از انقلاب پیشرفت نمی‌کرد، الگوی کشورهای اسلامی قرار نمی‌گرفت، گفت: برای الگو بودن و الگو ماندن بایدد پیشرفت‌های خود را در عرصه‌های مختلفی چون اقتصادی دو چندان کنیم تا در نهایت برای کشورهای اسلامی الگو و نمونه باشیم.

امام جمعه اصفهان با اشاره به اینکه 20 فروردین روز قطع رابطه سیاسی ایران و آمریکا به شمار می‌رود و این که این روز با نام روز ملی فناوری هسته‌ای نامگذاری شده است تصریح کرد: یکی از حربه‌های آمریکا برای ترساندن دیگر کشورها تهدید به قطع رابطه سیاسی است و نباید فراموش کرد که این قطع رابطه یکی از افتخارات انقلاب اسلامی است.

طباطبائی‌نژاد در ادامه سخنان خود اظهار داشت: اکنون نیز پس از گذشت 31 سال از قطع رابطه سیاسی ایران و آمریکا جمهوری اسلامی ایران هر روز شاهد رشد چشمگیری بوده است.

وی بیان کرد: پیشرفت و بومی‌سازی فناوری هسته‌ای جزو مهم‌ترین دستاوردهای ایران اسلامی پس از قطع رابطه سیاسی با آمریکا است که جهانیان را انگشت به دهان کرده است.

امام جمعه اصفهان در ادامه سخنان خود به مناسبت‌های هفته نیز اشاره کرد و ادامه داد: اکنون سالگرد شهادت آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر و خواهرش بنت‌الهدی است که در سال 1359 توسط رژیم بعث عراق به شهادت رسیدندکه این شخصیت از مفاخر عالم شیعه بود.

طباطبایی‌نژاد در ادامه در خصوص این شخصیت ادامه داد: وی انسانی خلاق و مبتکر و از نظر سیاسی محو در رفتار حضرت امام خمینی (ره) بود.

امام جمعه اصفهان همچنین به پنجم جمادی‌الاول سالروز ولادت حضرت زینب (س) نیز اشاره کرد و اظهار داشت: نباید فراموش کرد که ایشان نیز از شخصیت‌های کم‌نظیری است که توسط چهار امام و پنج معصوم تربیت و رشد یافته است که در واقع وی دارای برترین معلمان بوده است.