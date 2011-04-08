12 هزار واحد مسکونی در استان بوشهر در دست ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر در خورموج، علی مقاتلی بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این واحد های مسکونی در شهرهای بالای 25 هزار نفر در دست ساخت است، افزود: واحدهای مسکونی که عملیات ساخت آنها از سال گذشته آغاز شده است، طی سالجاری تکمیل و به متقاضیان واجد شرایط ثبت نام کرده طرح مسکن مهر تحویل داده می شوند .

وی به تشریح روند نوسازی بافت های فرسوده در استان بوشهر پرداخت و گفت: تاکنون یک هزار و 100 واحد را در این بافت ها برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده اند و عملیات ساماندهی هزار هکتار از محدوده مصوب بافت های فرسوده در 10 شهر استان نیز در دست اجرا است .

وی با بیان اینکه 180 واحد مسکن مهر در خورموج تا خرداد آماده واگذاری می شود، گفت: 340 واحد مسکن مهر در خورموج در حال ساخت است که 180 واحد آن تا خرداد تکمیل می شود .