مجوز زیست محیطی تله کابین رودبار دریافت شد

صمد مرعشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ساخت بزرگترین طرح تله کابین جهان در رودبار اظهارداشت: این طرح در شورای راهبردی گردشگری استان گیلان به تصویب رسیده است و در منطقه رحمت آباد شهرستان رودبار اجرا می شود.
وی با بیان اینکه طول این پروژه مهم گردشگری بیش از ۱۲ کیلومتر است، اعلام کرد: در کنار ساخت این تله کابین سایت های ورزشی تابستانی، زمستانی، سایت موزه، سالن اجتماعات، سالنهای علمی و فرهنگی نیز ایجاد می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه طرح تله کابین آزاد راه رشت - قزوین را به قله درفک وصل می کند، گفت: با اجرای پروژه های زیربنایی گردشگری می توان مسافران و گردشگران را به قصد مسافرت و گردشگری خاص به شهرستان رودبار سوق داد در غیر این صورت گردشگران در این منطقه اقامت لحظه و موقت خواهند داشت.
وی در ادامه با اعلام اینکه ایجاد زیر ساختهای مناسب برای ترغیب سرمایه گذاران به امر سرمایه گذاری گردشگری در شهرستان رودبار ضروری است، خاطر نشان کرد: منطقه رودبار استعدادهای بسیار زیادی در زمینه توریسم، اکوتوریسم، آثارتاریخی و باستانی دارد که باید شکوفا شود.
وی همچنین با اشاره به اینکه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خود 49 منطقه گردشگری را در شهرستان رودبار ثبت کرده است، یادآورشد: برای ایجاد زیر ساختهای مناسب برای ترغیب وتشویق سرمایه گذاران دراین شهرستان باید قدمهای موثرتری برداشته شود.
وی از ساخت کارخانه سیمان در منطقه فاراب عمارلو خبرداد و افزود: این واحد تولیدی ظرفیت مطلوبی برای ایجاد اشتغال پایدار در منطقه فراهم می کند و یک فرصت خوبی برای جوانان استان است.
نظر شما