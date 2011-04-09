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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۱:۱۶

مجوز زیست محیطی تله کابین رودبار دریافت شد

مجوز زیست محیطی تله کابین رودبار دریافت شد

رشت - خبرگزاری مهر: نماینده مردم رودبار در مجلس از دریافت مجوز زیست محیطی تله کابین این شهرستان بیش از دو سال خبر داد.

صمد مرعشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ساخت بزرگترین طرح تله کابین جهان در رودبار اظهارداشت: این طرح در شورای راهبردی گردشگری استان گیلان به تصویب رسیده است و در منطقه رحمت آباد شهرستان رودبار اجرا می شود.

وی با بیان اینکه طول این پروژه مهم گردشگری بیش از ۱۲ کیلومتر است، اعلام کرد: در کنار ساخت این تله کابین سایت های ورزشی تابستانی، زمستانی، سایت موزه، سالن اجتماعات، سالنهای علمی و فرهنگی نیز ایجاد می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه طرح تله کابین آزاد راه رشت - قزوین را به قله درفک وصل می کند، گفت: با اجرای پروژه های زیربنایی گردشگری می توان مسافران و گردشگران را به قصد مسافرت و گردشگری خاص به شهرستان رودبار سوق داد در غیر این صورت گردشگران در این منطقه اقامت لحظه و موقت خواهند داشت.

وی در ادامه با اعلام اینکه ایجاد زیر ساختهای مناسب برای ترغیب سرمایه گذاران به امر سرمایه گذاری گردشگری در شهرستان رودبار ضروری است، خاطر نشان کرد: منطقه رودبار استعدادهای بسیار زیادی در زمینه توریسم، اکوتوریسم، آثارتاریخی و باستانی دارد که باید شکوفا شود.

مرعشی با اعلام اینکه 71 پروژه در سفر ریاست جمهوری به استان در شهرستان رودبارمصوب شده است، عنوان کرد: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان باید هرچه سریعتر نسبت به عملیاتی کردن این پروژه های مهم اقدام کند.

وی همچنین با اشاره به اینکه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خود 49 منطقه گردشگری را در شهرستان رودبار ثبت کرده است، یادآورشد: برای ایجاد زیر ساختهای مناسب برای ترغیب وتشویق سرمایه گذاران دراین شهرستان باید قدمهای موثرتری برداشته شود.

وی از ساخت کارخانه سیمان در منطقه فاراب عمارلو خبرداد و افزود: این واحد تولیدی ظرفیت مطلوبی برای ایجاد اشتغال پایدار در منطقه فراهم می کند و یک فرصت خوبی برای جوانان استان است.

کد مطلب 1284019

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