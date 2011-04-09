مجوز زیست محیطی تله کابین رودبار دریافت شد

صمد مرعشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ساخت بزرگترین طرح تله کابین جهان در رودبار اظهارداشت: این طرح در شورای راهبردی گردشگری استان گیلان به تصویب رسیده است و در منطقه رحمت آباد شهرستان رودبار اجرا می شود.

وی با بیان اینکه طول این پروژه مهم گردشگری بیش از ۱۲ کیلومتر است، اعلام کرد: در کنار ساخت این تله کابین سایت های ورزشی تابستانی، زمستانی، سایت موزه، سالن اجتماعات، سالنهای علمی و فرهنگی نیز ایجاد می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه طرح تله کابین آزاد راه رشت - قزوین را به قله درفک وصل می کند، گفت: با اجرای پروژه های زیربنایی گردشگری می توان مسافران و گردشگران را به قصد مسافرت و گردشگری خاص به شهرستان رودبار سوق داد در غیر این صورت گردشگران در این منطقه اقامت لحظه و موقت خواهند داشت.

وی در ادامه با اعلام اینکه ایجاد زیر ساختهای مناسب برای ترغیب سرمایه گذاران به امر سرمایه گذاری گردشگری در شهرستان رودبار ضروری است، خاطر نشان کرد: منطقه رودبار استعدادهای بسیار زیادی در زمینه توریسم، اکوتوریسم، آثارتاریخی و باستانی دارد که باید شکوفا شود.

مرعشی با اعلام اینکه 71 پروژه در سفر ریاست جمهوری به استان در شهرستان رودبارمصوب شده است، عنوان کرد: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان باید هرچه سریعتر نسبت به عملیاتی کردن این پروژه های مهم اقدام کند.