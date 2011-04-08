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۱۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۵:۵۸

در مقابل دفتر سازمان ملل؛

تجمع طلاب غیر ایرانی در اعتراض به کشتار مردم بحرین برگزار شد

تجمع طلاب غیر ایرانی در اعتراض به کشتار مردم بحرین برگزار شد

تجمع طلاب غیرایرانی حوزه های علمیه در محکومیت فجایع بحرین و یمن و دیگر کشورهای عربی منطقه و سکوت مجامع بین المللی ظهر امروز مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طلاب غیر ایرانی حاضر در این تجمع با محکوم کردن حضور نظامی عربستان و امارات و دیگر کشورهای عربی  بر حمایت سایر مردم خاورمیانه از مسلمانان بحرین تاکید کردند.

همچنین تجمع کنندگان شعارهایی نظیر "مرگ بر استکبار" مرگ بر انگلیس" مرگ بر آل سعود و آل خلیفه سر دادند.

طلاب غیرایرانی که از 30 ملیت مختلف هستند بر عکس العمل و اقدام سازمان ملل متحد در برابر نقض حقوق بشر و کشتار مسلمانان مظلوم در بحرین و دیگر کشورهای اسلامی تاکید کردند.

جمعیت حاضر در این تجمع همچنین خروج فوری نیروهای سعودی و شورای همکاری خلیج فارس و دیگر کشورها را از بحرین خواستار شدند.


 

کد مطلب 1284023

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