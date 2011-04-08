تجمع طلاب غیر ایرانی در اعتراض به کشتار مردم بحرین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، طلاب غیر ایرانی حاضر در این تجمع با محکوم کردن حضور نظامی عربستان و امارات و دیگر کشورهای عربی بر حمایت سایر مردم خاورمیانه از مسلمانان بحرین تاکید کردند.

همچنین تجمع کنندگان شعارهایی نظیر "مرگ بر استکبار" مرگ بر انگلیس" مرگ بر آل سعود و آل خلیفه سر دادند.

طلاب غیرایرانی که از 30 ملیت مختلف هستند بر عکس العمل و اقدام سازمان ملل متحد در برابر نقض حقوق بشر و کشتار مسلمانان مظلوم در بحرین و دیگر کشورهای اسلامی تاکید کردند.

جمعیت حاضر در این تجمع همچنین خروج فوری نیروهای سعودی و شورای همکاری خلیج فارس و دیگر کشورها را از بحرین خواستار شدند.





