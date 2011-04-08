  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۵:۵۷

نقاش جوان در قطعه هنرمندان آرام گرفت

پیکر مهتا مشایخی نقاش جوان در قطعه هنرمندان بهشت رضای مشهد آرام گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آثار این هنرمند در چندین نمایشگاه گروهی و انفرادی به نمایش گذاشته شده بود، عمده آثار او در سبک فیگوراتیو و نمادین و در ابعاد بزرگ با رنگ آکریلیک بود.

آخرین حضور این نقاش در نمایشگاههای هنری، نمایش دو تابلو در نمایشگاه هفت نگاه خانه هنرمندان تهران در سال 89 بود که با حضور آثار نقاشان برجسته کشور، آذرماه برپا شده بود.

مهتا مشایخی که در رشته نقاشی در دانشکده هنر و معماری تحصیل کرده بود از سال 82 ، فراگیری نقاشی را نزد استاد علیرضا استهبد تکمیل کرد. در آثار مهتا مشایخی، بهره‌گیری از فضاهای سمبلیک بسیار پررنگ بود.

مهتا مشایخی از سال 83، 3 نمایشگاه انفرادی در گالری‌های نار تهران و میرک مشهد برپا کرد و حضور در نمایشگاه گروهی Canvase New York art  در نیویورک، هفت نگاه در خانه هنرمندان تهران و نگارخانه‌های نار و ماه تهران در کارنامه هنری وی به چشم می خورد.

این هنرمند جوان 16 فروردین در 32 سالگی چشم از جهان فرو بست.
 

کد مطلب 1284024

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها