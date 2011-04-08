آمریکا حامی همیشگی و سازنده دیکتاتورها در جهان است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حجت الاسلام محمد نقی لطفی در خطبه های نماز جمعه اظهار داشت: تلاش قدرتهای بزرگ را در راستای سرکوب قیامهای مردمی محکوم است.

وی با بیان اینکه این قیامها امروز به عنوان یک موج آرام، آرام به سونامی بزرگ تبدیل خواهد شد، افزود: امروز غرب در امواج خروشان قیام های مردمی کشورهای منطقه خود را بازنده می بیند و برای کاستن از اثرات این شکست به کشتار مردم منطقه توسط دولت های وابسته می پردازند.

وی گفت: وضعیت مردم قهرمان و مسلمان بحرین از همه اینها مهمتر و مصیبت‌بار تر است چرا که آنان از این جهت مظلومیت‌شان مضاعف است که کار حاکمان بحرین و عربستان سعودی شبیه کاری بود که رژیم صهیونیستی در غزه انجام داد یعنی هم معترض زنان و هم معترض کودکان و مجروحان شدند.

امام جمعه ایلام یادآور شد: آمریکا همیشه حامی و سازنده دیکتاتورها در جهان بوده است و اکنون که مردم یمن قیام کرده‌اند از رئیس جمهور این کشور حمایت می‌کند به طوری که همچنان کشتار مردم بی‌گناه این کشور ادامه دارد اما آنان باید بدانند که سرانجام در برابر قیام ملت به ناچار به زانو در خواهند آمد.