هتک حرمت به قرآن توهین به همه ادیان است/ ریشه ادیان الهی یکی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، آیت الله محسن مجتهد شبستری در خطبه های نماز جمعه این شهر افزود: اهانت کشیش مسیحی به قرآن کریم محکوم بوده و تمام مسلمانان آزاده جهان خواستار محاکمه این شخص برای جلوگیری از ادامه اهانت ها به مقدسات دین مبین اسلام هستند.

آیت الله مجتهد شبستری اظهارداشت: همه مومنان جهان باید این اعمال توهین آمیز را محکوم کنند چرا که سرمنشاء تمام کتب آسمانی و الهی یکی است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به حوادث اخیر دنیای اسلام اضافه کرد: به رغم توطئه ها و دسیسه های استکبار جهانی اکنون ملل مسلمان بیدار شده اند و دیگر حاضر نیستند بیش از این در زیر یوغ استعمارگران به سر برند.

امام جمعه تبریز با اشاره به اینکه امریکا در صدد حفظ حکومت آل خلیفه در بحرین است، گفت: سران سلطه از همه ابزارها برای جلوگیری از سرنگونی حکومت دست نشانده این کشور استفاده می کنند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در بخش دیگری از خطبه های خود با اشاره به حوادث لیبی، ادعای دخالت ایران در اوضاع لیبی را یکی دیگر از توطئه های استکبار جهانی دانست و اظهارداشت: این امریکا و رژیم صهیونیستی هستند که در حوادث لیبی دخالت می کنند.

وی در ادامه سنخنانش با اشاره به فرا رسیدن 21 فروردین سالروز تاسیس بنیاد مسکن، فعالیت های این نهاد انقلابی را در تامین مسکن محرومان قابل توجه دانست و خواستار کمک افراد نیکوکار جامعه به حساب 100 امام شد.