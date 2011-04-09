تصاویر سفر به قلب آتشفشان خاموش/ مشاهده داغترین بخش یک آتشفشان

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشفشان خاموش "ترینوکاگیگور" در ایسلند آخرین بار در حدود سه هزار سال پیش فعال شده است و حاوی ماگماهای بسیار کهنسالی است. با این وجود هر لحظه احتمال دارد این آتشفشان فعالیت خود را از سر گیرد. به گفته "هارالدور سیگورسون" یکی از اکتشاف گرانی که به درون این آتشفشان سفر کرده، این آتشفشان پدیده ای بی نظیر است و گویی فردی از قبل آمده و تمامی جرمها و ماگماها را از داخل آن تمیز کرده است. این آتشفشان در 160 کیلومتری آتشفشان مشهور "ایجافجالاجوکول" واقع شده است، که ماه آوریل گذشته با فورانش برای خطوط هوایی اروپایی دشواری های فراوانی را به وجود آورد.

این اولین باری است که گروهی از محققان به اتاقکهای داخلی تر یک آتشفشان وارد می شوند، برای ورود به این حفره محققان سیستم پایین رونده ای را آماده کردند که شامل اسکلت بندی فلزی مشابه آنچه مورد استفاده جرثقیلهای ساختمانی قرار می گیرند بوده و آن را در سراسر دهانه آتشفشان قرار دادند.

سپس سبدی از میانه این اسکلت بندی فلزی به درون دهانه آتشفشان معلق قرار گرفت که فرد با قرار گرفتن درون سبد می توانست خود را به سوی بالا و یا پایین هدایت کند. محققان احتیاط می کردند که هنگام پایین رفتن از آتشفشان دیواره آن را لمس نکنند زیرا نمی خواستند آسیبی به جایی وارد بیاید و همچنین این کار موجب حفظ ایمنی خود آنها نیز می شد.

به گفته محققان در هر گوشه و کنار اتاق ماگما می توان دیواره های پوشیده شده از ماگما را مشاهده کرد و همچنین دیواره هایی که لایه های رویی آنها از بین رفته و می توان ساختار زمین شناختی آنها را به خوبی مشاهده کرد.

این سفر اکتشافی از دید آتشفشان شناسان سفری است که می تواند دیدگاهی نوین از بخشهایی از زمین که پیش از این به ندرت دیده شده بود را به وجود آورد.

یکی از بزرگترین خطرهایی که تیم اکتشافی را تهدید می کرد، خطر مسمومیت گازی بود زیر هر زمانی که فردی در معرض چنین سیستم ماگمایی قرار می گیرد، حجم بزرگی از دی اکسید کربن وی را تهدید می کند، این حجم گاز از اعماق زمین نشات می گیرد.

اتاق ماگما خود به شکل یک بطری است که نیمه انتهایی آن وسعتی برابر 30 متر دارد در حالیکه گردن این بطری تنها سه متر وسعت دارد و ارتفاع کل این اتاق 137 متر است. از این اتاق اصلی مسیرهایی رگ مانند به اطراف شاخه شاخه شده اند که زمانی ماگما در میان آنها جریان داشته است. در جنوب غرب اتاقک تونلهای گدازه متعددی کشف شد که محققان این تونلها را کتابچه راهنمای زیبایی از چگونگی انتقال ماگما به سطح زمین می دانند.

بر اساس گزارش نشنال جئوگرافیک، این سفر اکتشافی می تواند درک بهتری از سیستم تونلهای آتشفشانی، چگونگی حرکت ماگماها در میان آنها و سرنوشت تونلها زمانی که ماگماها از بین می رود را به وجود آورد.

طی اولین سفر اکتشافی علمی به درون اتاقک ماگمای یک آتشفشان، "اینار استفانسون" در ماه اکتبر توانست به قلب آتشفشان خاموش "ترینوکاگیگور" در ایسلند سفر کند، اتاقک ماگما سنگهای گداخته ای را در خود ذخیره می کند که پس از مدتی طی یک انفجار بزرگ به سطح زمین فوران خواهند کرد

کوهنورد "بیژورن اولافسون" در حال پایین رفتن به سوی اتاق ماگمای آتشفشان "ترینوکاگیگور"

"سیگورسون" در حال آزمودن سنگی از میان اتاقک ماگمای آتشفشان

دو خودروی اکتشافی در فاصله 1.6 کیلومتری از دهانه آتشفشان در حال پیمودن مسیری پوشیده از خاکسترهای آتشفشانی هستند

اتاقک ماگمایآتشفشان خاموش "ترینوکاگیگور" محققان در حال بررسی قندیلهای ماگمایی که بر روی دیواره ها خشکیده اند

محققان در حال نگریستن به درون یک ستون ماگمایی

صحنه ای از رعد و برق ناشی از انفجار آتشفشان "ایجافجالاجوکول" ایسلند در میان خاکسترهای آتشفشانی