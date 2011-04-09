احمد بزرگیان در گفتگو با مهر از ماموریت جدید دستگاه ها برای اجرای طرح انتقال از پایتخت خبر داد و گفت: طرح انتقال از پایتخت سازمان ها و کارکنان بخش های مختلف دولتی مانند قبل و جدی تر در سال جاری دنبال خواهد شد.

معاون معاونت منابع انسانی رئیس جمهور اظهار داشت: در این بخش انتقال دستگاههایی که از لحاظ انجام شدن کار در خارج از تهران مشکلی ندارند در اولویت کاری دولت قرار دارد.

بزرگیان ادامه داد: برای این منظور در قالب برنامه تحول اداری و در برنامه پنجم توسعه هر دستگاهی موظف شده است در جهت انتقال از تهران بررسی هایی را صورت دهد که در این بخش در مورد انتقال پرسنلی که درخواست انجام این کار را داشته باشند نیز باید بررسی و در مورد آن رسیدگی انجام شود.

وی همچنین به برنامه ریزی برای شناسایی دستگاه هایی که می توانند در خارج از پایتخت وظایف خود را انجام دهند اشاره کرد و بیان داشت: در این زمینه بین معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور و دستگاه های اجرایی در قالب تفاهم نامه هایی کار دنبال می شود.

به گزارش مهر، طرح انتقال کارمندان دستگاه های دولتی و همچنین خود دستگاه هایی که توان انجام کار در خارج از پایتخت را دارند موضوعی است که از سال گذشته در دستور کار دولت قرار گرفته است.

از این طریق ضمن تشویق نیروهای شاغل در بخش های دولتی و آن بخشی که امکان انتقال از پایتخت را دارند، دولت در صدد انتقال بخشی از دستگاه ها به خارج از تهران نیز افتاده است.

در واقع به دلیل افزایش روزافزون جمعیت و همچنین نیروی انسانی شاغل در پایتخت و در راستای تشویق مردم به خروج از تهران، دولت اقدامات خود را برنامه ریزی کرده است.

گفتنی است، به این منظور دولت تسهیلاتی را از قبیل مسکن مهر و تسهیلات مسکن، ارتقای شغلی و تبدیل برخی از قراردادها را مطرح کرده است.