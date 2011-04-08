مرد آن است که بر سر حرف خود نماند!

در دهمین شماره ماهنامه مهرنامه، ویژه علوم انسانی گفتگویی با سید جواد طباطبایی و نصرالله پورجوادی منتشر شده است درباره سید حسین نصر و سنت‌گرایی که از نظر گفتگوکنندگان، گفتگو و درواقع میزگردی خواندنی از کار در آمده است؛ و "هیچ چیز برای شروع خواندن این مصاحبه تحریک آمیزتر از این نکته نیست که ما این گفتگو را به مثابه دیالوگ جدلی میان یک سنت‌گرا که جامه سنتی خویش را به در آورده است و یک متجدد راسخ که نظریه کانونی‌اش تصلب سنت است، تلقی کنیم". (مقدمه گفتگو، صفحه 182)

این گفتگو به راستی واجد ویژگی "جنجال‌برانگیز" نیز هست و آن قدر که نگارنده در جریان است، ذهن بسیاری از اهالی فلسفه و موافقان و مخالفان سنت‌گرایی پس از انتشار آن درگیر این گفتگو و مباحث طرح شده در آن به ویژه از سوی سید جواد طباطبایی شده است.

بررسی سخنان سید جواد طباطبایی از منظر شیوه بحث و استدلالهایی که در پشتیبانی از مدعیات خود طرح کرده‌ است، نکات بسیاری را در خود دارد که بس بسیار هم مورد توجه افراد گوناگون قرار گرفته اما در این یادداشت تنها دو نکته طرح خواهد شد که تنها یکی از آنها مربوط به سخنان ایشان است و دومی نکته‌ای است از میان سخنان نصرالله پورجوادی.

یکم. سید جواد طباطبایی در صفحه 184 چنین می‌گوید که "نکته مهم این است که ]هانری[ کربن هیچ ربطی به مدعایان هواداری او نداشت، او اهل تذکر سنت بود، هواداران «بومی» او آدم‌های املی بودند، هیچ چیز درباره پیچیدگی‌های موضوع مهمی مانند سنت نمی‌دانستند. همه نوشته‌های نصر دلیل بر این مدعاست". (تأکیدها از نگارنده است.)

به نظر می‌رسد که دو نکته مهم در همین بخش کوتاه از سخنان طباطبایی می‌توان یافت که جای تأمل بسیار دارد. نخست استفاده بی‌محابا از واژگانی مانند "هیچ" و "همه" که گوینده به مدد آنها و به نحوی مطلق‌انگارانه طوری سخن می‌گوید که در نتیجه آن ناخودآگاه دست کم من مخاطب اطمینان حاصل می‌کنم که جای هیچ شک و شبهه‌ای در ادعای ایشان وجود نمی‌تواند داشت.

این گونه سخن گفتن نوعی اطمینان خاطر تمام و کمال مبتنی بر همه چیز دانی را به ذهن مخاطب متبادر می‌کند که بر اساس آن گویی سید جواد طباطبایی با همه مداعایان هواداری او ]کربن[ آشنایی دارد و همه چیزهایی که هواداران بومی کربن درباره پیچیدگیهای موضوع مهمی مانند سنت می‌دانند، بررسی کرده و همه نوشته‌های نصر را نیز مورد مداقه قرار داده است (که احتمال و امکان این یکی بسیار است) و به این نتیجه رسیده نصر نیز هیچ چیزی درباره پیچیدگیهای موضوع مهمی مانند سنت نمی‌داند.

طباطبایی اما توضیح نمی‌دهد که آیا ممکن است خوانش و تفسیر وی از نوشته‌های نصر یکه و بی‌چون و چرا باشد؟ آیا این احتمال وجود دارد که ایشان با همه آن چیزهایی که ادعا می‌کند آشنا نباشد؟ و در نهایت آیا سید جواد طباطبایی، "همگان" است؟ (آن گونه که ایشان در نقد تند و تیز خود که در قالب یادداشتی در همین شماره مهرنامه، از صفحه 259 تا 263، منتشر شده است، به درستی تأکید می‌کنند که همه چیز را همگان دانند و همگان از مادر نزاده‌اند.)

نکته دوم در سخنان سید جواد طباطبایی استفاده از عبارت آدمهای امل است که به نظر چندان شایسته اندیشمندی نیست که برای توصیف دیگرانی که با آنها مخالف است و می‌خواهد آنها را مورد انتقاد قرار دهد، از چنین عبارتی - دست کم در عرصه عمومی - استفاده کند چرا که به کار بردن این عبارت بیشتر بار توهین دارد تا توصیف و انتقاد.

دوم. "مرده و حرفش" یکی از آن ضرب‌المثلهای رایجی است که بسیار هم در گفتگوهای روزمره به کار می رود. بی‌شک پایبندی به حرفهایی که می‌زنیم اهمیتی بی‌چون و چرا دارد. این مسئله از دو وجه حائز اهمیت است: نخست اینکه تطابق نظر و عمل را یادآور می‌شود و دوم آنکه امکان ثبات و اطمینان در روابط انسانی را فراهم می‌کند. (در بخش دوم، "حرف" را می‌توان صورت شفاهی قراردادهای گوناگون میان افراد در نظر گرفت که پشتوانه‌ای هستند برای جلوگیری از هر گونه تخطی احتمالی از موضوع مورد قرارداد)

مشکل اما از آنجایی آغاز می‌شود که "مرده و حرفش" را در تمامی ساحات زندگی به ویژه حوزه اندیشه و باور نیز ملاک قرار دهیم و به عنوان مثال گمان کنیم که اگر سی سال پیش حرفی زده‌ایم یا به چیزی باور داشته‌ایم، باز باید بر همان حرف و باور باقی بمانیم. حال آنکه گذر زمان همواره داده‌های جدید و چشم‌اندازهای تازه‌ای را برای ما به ارمغان می‌آورد و بنابراین محتمل است که آن حرف و آن باور گذشته، هم‌اکنون برای ما رنگ و لعاب گذشته را نداشته باشد و در نتیجه پافشاری بر آن کمتر نشانی از واقعیت را در خود داشته باشد.

این نکته، همان درسی است که می‌توان از سخن کوتاه نصرالله پورجوادی (صفحه 188) آموخت آنگاه که توضیح می‌دهد که در گذشته به سنت‌گرایی و آثار سید حسین نصر علاقه‌مند بوده اما در نهایت با جسارت و فروتنی توأمان و مثال‌زدنی‌اش در هفتمین دهه عمر خود اعتراف می‌کند که "ما خام بودیم و نمی‌فهمیدیم".