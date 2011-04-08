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۱۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۶:۳۲

سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات تفرقه افکنانه سعد حریری را تقبیح کرد

سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات تفرقه افکنانه سعد حریری را تقبیح کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه با تقبیح اظهارات بی اساس و تفرقه افکنانه سعد حریری اینگونه اظهارات را در جهت مصلحت لبنان ندانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمان پرست روز جمعه در پاسخ به سئوالی در خصوص اظهارات اخیر سعد حریری علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: اتخاذ موضع فریبکارانه و در چارچوب منافع محور آمریکایی-صهیونیستی نه تنها به مصلحت لبنان نیست، بلکه ثبات و استقلال منطقه را به چالش می کشد. 

وی به نامبرده توصیه کرد: با درک صحیح آموزه های قیام توده های مردمی در خاورمیانه عربی، معیار حاکمیت بر مردم را احترام به عزت، سربلندی و استقلال آنان و اجتناب از وابستگی به غرب و بویژه آمریکا و صهیونیزم بداند. 

مهمان پرست در ادامه گفت: جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر سیاست ثابت خود در تعامل همه جانبه با کلیه طوائف لبنانی و لبنان واحد که به تجربه در ادوار گذشته و حال بر همگان اثبات گردید، در احترام به حقوق مسلم مردم نیز تاکید می ورزد، لذا آنچه که در بقای حاکمیتها شرط است توجه به خواست ملتها و نه تبعیت از نظام سلطه است. 

وی تصریح کرد: بی تردید لبنان مقاوم نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیست.
 

کد مطلب 1284040

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