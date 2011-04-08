نگرانی و سرخوردگی صهیونیستها از روابط مستحکم ایران - ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه هاآرتض در گزارشی به نقل از مقامات ارشد رژیم صهیونیستی و با استناد به اسناد ویکی لیکس نوشت : اسرائیل بر این باور است که ترکیه به طور مستمر برای اجتناب از تحریمهای اقتصادی علیه ایران به این کشور کمک کرده است.

در این گزارش مقامات ارشد رژیم صهیونیستی در نوامبر 2009 مدعی شده بودند: ترکیه همکاری نزدیکی را با ایران دارد زیرا به منابع انرژی این کشور نیاز دارد و به قاچاق سلاح به سوریه از طریق خاک خود اعتنایی نمی کند.

بر اساس این اسناد "یوزی آراد" مشاور امنیت ملی رژیم صهیونیستی در نشستی با حضور مقامات آمریکایی در سال 2009 درباره روابط نزدیک و مستحکم ایران و ترکیه ابراز نگرانی شدید کرده بود.

در اسناد ویکی لیکس آمده است : اسرئیل برای جلوگیری از بدتر شدن روابط خود با ترکیه اقدام قابل توجهی را نمی تواند انجام دهد اما در تلاش برای حفظ این رابطه با استفاده از کاهش تنشها و افزایش روابط دیپلماتیک است.

بر این اساس شش ماه پس از نگارش این سند، در پی حمله رژیم صهیونیستی به کاروان اعزامی بشردوستانه به غزه و کشته شدن 9 فعال ترک روابط میان تل آویو-آنکارا متشنج تر از قبل شد.

این گزارش در حالی منتشر می شود که رئیس جمهوری ترکیه اخیرا در گفتگو با واشنگتن پست در خصوص افزایش سه برابری حجم مبادلات تجاری آنکارا-تهران در پنج سال آینده گفته بود: روابط اقتصادی برای هر کشوری مهم است.