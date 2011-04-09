ورود 1200 گردشگر خارجی به گیلان در نوروز 90

امید عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر بر لزوم معرفی جاذبه های طبیعی، تاریخی، صنایع دستی و سوغات استان به دنیا تاکید کرد و افزود: ماندگاری گردشگران با معرفی صحیح جاذبه های توریستی در استان گیلان نهادینه می شود که باید به این مهم توجهی ویژه شود.

وی با اعلام اینکه در گذشته زیبایی های طبیعی و قابل دسترس در گیلان غالبا موجب می شود مسافران گذری از این استان بهره ببرند، اظهارداشت: برای اینکه مسافران این استان را مقصد سفر خود انتخاب کنند و ضریب ماندگاری گردشگران افزایش یابد طی دو سال اخیراطلاع رسانی گسترده ای در سطح کشور انجام شده است.

رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان برگزاری جشنواره ها و مراسم های آئینی و بومی را از مولفه های ماندگاری گردشگران دانست و افزود: امسال جشنواره نوروزی در سراسر استان به ویژه موزه میراث روستایی تا پایان تعطیلات برپا شد که این امردر ماندگاری مسافران موثراست.

وی گفت: این جشنواره ها در بیشتر شهرستانها به ویژه در شفت از 13 روز تعطیلات نوروز 9 روز جشنواره فرهنگی، بومی - محلی اجرا شد.

عزیزی از مولفه های ارزیابی ورود گردشگران به استان را ضریب ماندگاری عنوان کرد و افزود: با معرفی جاذبه های گردشگری و توسعه امکانات توریستی مثل سورتمه می توان وضعیت ضریب ماندگاری گردشگران را در استان بهبود بخشید.

وی خاطرنشان کرد: دومین سورتمه کشور در تالش راه انداز شده و نخستین قصربازی سرپوشیده کشور درشهر رشت ایجاد می شود.

رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان همچنین اعلام کرد: یکی از مقوله های که در تعطیلات به ویژه در ایام نوروز در مناطق شهری منظره نازیبایی ایجاد می کند مستقرشدن مسافران در کنار خیابان ها و پارکها است که خوشبختانه امسال با ایجاد کمپ برای برپایی چادرمسافران در سراسر استان تا حدودی این مشکل رفع شده است.

وی گفت: در تعطیلات نوروز امسال با ایجاد کمپ ها بحث چادر خوابی در مرکز استان ( رشت ) وجود نداشته است.

عزیزی در ادامه با بیان اینکه از امتیازاتی که برای استان های گردشگرپذیر کشوروجود دارد، ایجاد رونق اقتصادی برای مردم آن استان است، یادآورشد: برخی از استان های کشور با ایجاد ایستگاههای خاص در سطح شهرها، صنایع دستی و سوغاتی های خود را عرضه می کنند که به نوعی در ایجاد اشتغال موثراست.

وی بیان داشت: سازمان میراث فرهنگی استان گیلان طی تعطیلات نوروزی سال جاری بیش از 80 ایستگاه صنایع دستی و سوغات در سراسر استان و همچنین نمایشگاههای ثابت صنایع دستی در رشت، لاهیجان و رودسر نیز دایرکرد.