کشف اجساد بیش از 100 نفر/ سرنگونی "لوران گباگبو" حتمی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد : طی 24 ساعت گذشته اجساد بیش از 100 نفر توسط مزدوران لیبریایی در ساحل عاج کشف شده است که برخی از آنها زنده سوزانده شده اند.

این خبر در حالی منتشر می شود که مسئولان سازمان ملل متحد درباره شیوع بیماری وبا در ابیجان به دلیل نبود کمکهای بشردوستانه کافی و آب سالم به شدت ابراز نگرانی کرده اند.

همچنین دولت فرانسه اعلام کرد سرنگونی رئیس جمهوری خودخوانده ساحل عاج حتمی است و "الحسن واتارا" به زودی قدرت را در دست می گیرد.

در همین حال رئیس جمهوری منتخب ساحل عاج در سخنرانی تلویزیونی خود گفت : درگیریهای اخیر در ساحل عاج سبب شده تا یک بحران انسانی در این کشور ایجاد شود و می خواهم تا تحریمهای اتحادیه اروپا علیه بندرهای اصلی و سایر فعالیتهای تجاری به عنوان نخستین اقدام برای بازگرداندن این کشور به حالت طبیعی برداشته شود.

خبر دیگر اینکه یکی از مشاوران رئیس جمهوری خودخوانده ساحل عاج به خبرنگاران اعلام کرد: با وجود حمله به محل اختفای بتنی "لوران گباگبو" در شهر ابیجان، وی استعفا نمی دهد.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که طی روزهای اخیر سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا بر استعفای رئیس جمهوری خودخوانده ساحل عاج و واگذاری فوری قدرت به نامزد پیروز انتخابات ریاست جمهوری این کشور تاکید کرده اند.

