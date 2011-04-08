غرب و آل سعود در سرکوب قیام مردم بحرین همدست آل خلیفه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، "یاسرالصایغ" خاطر نشان کرد : کشورهای غربی و آمریکا هیچ گونه واکنش یا صحبتی با رژیم حاکم بر بحرین نکردند و به همین سبب آنها در قبال خون مردم بی گناهی که در این کشور کشته می شوند، همدست رژیم حاکم به شمار می روند، همان طور که رژیم اشغالگر عربستان سعودی نیز در کشتار مردم این کشور سهیم است.

وی که با العالم گفتگو می کرد، افزود: پایگاه نظامی آمریکا در بحرین با وجود مخالفت ملت بحرین ایجاد شده است.



الصایغ تصریح کرد : ملت بحرین دهها سال است که خواهان ساده ترین حقوق انسانی هستند، اما تنها پاسخی که شنیده اند، سرکوب، شکنجه، کشتار، تبعید، آوارگی و انواع حملات و تکفیر و حلال شمردن خون این مردم است و حتی جلوی تلاش آنها برای کسب قوت روزانه نیز گرفته می شود.



وی درباره مواضع کشورهای غربی و همچنین ملتهای اسلامی در قبال بحرین نیز گفت : در کشورهای غربی و جامعه اسلامی، گروه های بسیاری هستند که از ملت بحرین در برابر سرکوبگری های رژیم حاکم حمایت و با آنان اعلام همبستگی کردند، زیرا مسئله ملت بحرین مسئله ای انسانی است.



عضو جنبش صلح و عدالت بحرین تاکید کرد: تنها چیزی که ملت بحرین خواسته است، حقوق قانونی است که همه پیمانهای بین المللی آنها را به رسمیت می شناسد به همین جهت است که همه ملتهای جهان با ملت بحرین اعلام همبستگی می کنند.



یاسرالصایغ تصریح کرد : بحرینی ها در خارج از کشور و در اروپا تمام تلاش خود را برای محاکمه عاملان کشتار مردم بحرین به کار گرفته اند.