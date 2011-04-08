حملات اشغالگران قدس به غزه تشدید شد/ افزایش آمار شهدا به 11 نفر

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره در خبری فوری اعلام کرد که در تازه ترین حمله هوایی جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی به شمال نوارغزه دست کم یک فلسطینی به شهادت رسید و یک نفر دیگر زخمی شد.

رژیم صهیونیستی از شب گذشته تاکنون حملات هوایی خود را به مناطق مختلف نوارغزه شدت بخشیده اند به طوری که طی 24 ساعت گذشته آمار شهدای فلسطینی به 11 نفر رسیده است. در این حملات همچنین دهها نفر زخمی شده اند.

خبرگزاری سما فلسطین نیز گزارش داد که جنگنده های صهیونیستی امروز یک کارگاه در محله الزیتون در جنوب غزه را نیز هدف قرار دادند که تلفاتی در برنداشت و تنها خسارت بسیاری به این منطقه وارد کرد.

در میان تلفات حملات امروز پنج مبارز فلسطینی وجود دارد که دو نفر آنها شهید و سه نفر دیگر زخمی شده اند.

گروه های مبارز فلسطینی نیز که توافق کرده بودند در راستای مهار تجاوزات رژیم صهیونیستی درگیری را متوقف کنند امروز در اقدامی تلافی جویانه اراضی اشغالی 1948 را موشک باران کردند.