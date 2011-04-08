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۱۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۸:۲۴

هفته بیست و نهم لیگ برتر/

پیروزی شاهین، فولاد، نفت و پیکان در پایان نیمه اول

پیروزی شاهین، فولاد، نفت و پیکان در پایان نیمه اول

هفته بیست و نهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر عصر امروز جمعه با برگزاری شش دیدار همزمان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این هفته از رقابتها در شرایطی آغاز شد که چهار تیم درگیر با رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا قرار است روز یکشنبه به مصاف حریفان بروند. در پایان نیمه اول دیدارهای امروز نتایج زیر رقم خورد:

* استیل آذین صفر - شاهین بوشهر2
گل: ایوان پتروویچ (23) و عباس پورخسروانی(2+45)

* نفت تهران 2 - صنعت نفت آبادان صفر
گل ها: مارسیو خوزه نارسیسو(5) و حسین امانیان(24)

* شهرداری تبریز یک - ملوان بندرانزلی یک
گل: سعید دقیقی (41) برای شهرداری- مهرداد اولادی(45) برای ملوان

* پاس همدان صفر - راه آهن شهرری صفر

* پیکان قزوین یک - صبای قم صفر
گل: صالح صدیر(28)

* فولاد خوزستان یک - سایپا البرز صفر
گل: رضا معقولی (11)

کد مطلب 1284073

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