سوخت گذاری در قلب راکتور نیروگاه هسته ای بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، شرکت روسی "اتم استروی اکسپورت" امروز جمعه از سوخت گذاری مجدد در قلب راکتور نیروگاه هسته ای بوشهر پس از بررسی های فنی و شستشوی بدنه این راکتور خبر داد.

سایت ایران هسته ای نیز به نقل از ایتارتاس اعلام کرد: منابع روس می گویند پیمانکار پروژه نیروگاه اتمی بوشهر بارگذاری مجدد سوخت نیروگاه راکتور را آغاز کرده است.



خبرگزاری ایتارتاس روز جمعه 19 فروردین 1390 (8 آوریل 2011) از مسکو گزارش داد کارشناسان روسیه بارگذاری سوخت هسته ای نیروگاه هسته ای بوشهر را در قالب عملیات راه اندازی فیزیکی این نیروگاه آغاز کرده اند.

ایتارتاس نوشت: شرکت اتم اکستروی اکسپورت پیمانکار این طرح اعلام کرد پس از بارگذاری کامل سوخت، این راکتور مونتاژ می شود و جریان برق اولیه و ثانویه این رئاکتور ازمایش می شود و سپس فعالیت این راکتور با حداقل ظرفیت قابل کنترل اغاز می شود. خبرگزاری ایتارتاس در ادامه عنوان کرد منابع ایرانی این خبر را تایید می کنند.



30 تن سوخت بارگذاری شده در قلب راکتور بوشهر بهمن ماه گذشته برای شستشو از قلب راکتور خارج شده بود.



به گزارش مهر، سایت ایران هسته ای در گزارشی دیگر نیز آورده است: به دنبال انتشار اخباری در منابع روس مبنی بر اینکه بارگذاری مجدد سوخت راکتور بوشهر آغاز شده، کارشناسان آگاه در تهران ضمن تایید این خبر گفتند که این کار احتمالا حدود یک هفته به طول خواهد انجامید. پس از حدود یک هفته و با کامل شدن انتقال سوخت حدود 30 تن سوخت 5/3 درصد غنا به قلب راکتور و بسته شدن درب راکتور، بلافاصله فعل و انفعال هسته ای در راکتور آغاز و با بحرانی شدن راکتور تولید برق شروع خواهد شد.



کارشناسان می گویند حدود 3 ماه طول می کشد تا بوشهر به ظرفیت اسمی خود یعنی تولید 1000 مگاوات برق برسد.



همچنین کارشناسان تاکید دارند پس از رسیدن توان راکتور به 1000 مگاوات، مسئولیت عملکرد صحیح راکتور تا مدتی با طرف روسی خواهد بود.