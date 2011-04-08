به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال استیل آذین و شاهین بوشهر در هفته بیست و نهم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز جمعه در حضور هزار هوادار در ورزشگاه تختی برگزار شد که کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی از جایگاه ویژه این دیدار را تماشا کرد. حاشیه‌های این دیدار را در زیر می‌خوانید:

* در بدو ورود کارلوس کیروش به ورزشگاه که آخرین ثانیه‌های نیمه نخست بازی بود، از سوی مسئولان ورزشگاه تختی به سرمربی جدید تیم ملی با زبان انگلیسی خیر مقدم گفته شد. هواداران دو تیم هم که از حضور کیروش در ورزشگاه مطلع شدند به تشویق این مربی پرداختند که کیروش با دست تکان دادن و دست زدن برای آنها به احساسات هواداران پاسخ داد.

* بیش از 500 هوادار تیم شاهین بوشهر در ورزشگاه حضور داشتند و از همان ثانیه‌های ابتدایی مسابقه به تشویق تیم خود پرداختند که واکنش‌های آنها پس از به ثمر رسیدن گلهای شاهین و صحنه‌های حساس این مسابقه جالب توجه بود.

* برخلاف دیدارهای گذشته تعداد تماشاگران استیل آذین از تیم میهمان کمتر بود و لیدرهای این تیم هم در ورزشگاه حضور نداشتند و تنها برای دقایق کوتاه این تیم به صورت خودجوش توسط تماشاگران تشویق شد.

* در بدو ورود دو تیم به زمین تماشاگران شاهین به شدت میثاقیان را تشویق کردند که میثاقیان در این حین به سمت آنها رفت و از آنها خواست با شعارهایی که نام امام رضا(ع) در آنها گنجانده شده بود تیم شاهین و میثاقیان را تشویق کنند.

* پیش از آغاز مسابقه به احترام درگذشت برادر حمید استیلی یک دقیقه سکوت در ورزشگاه حاکم شد که در این هنگام تعدادی از تماشاگران استیل آذین به تشویق این تیم پرداختند که با اعتراض هواداران ساکت شدند.

* هوار ملامحمد بازیکن تیم استقلال هم از جایگاه ویژه این دیدار را تماشا می‌کند. وی برای تماشای بازی عماد رضا دیگر بازیکن عراقی شاهین در جایگاه ویژه حضور دارد. بهروان هم به عنوان ناظر این دیدار از جایگاه خبرنگاران این بازی را تماشا می‌کرد.

* در اواسط بازی روی یک صحنه حسین کعبی به جای دفع کردن توپ ضربه‌ای را به بدن ستار زارع کوبید که در ابتدا کاپیتان تیم شاهین به شدت به این عمل اعتراض کرد اما حسین کعبی به سمت او رفت و از بازیکن حریف عذرخواهی کرد.

* در اواخر نیمه اول بر روی یک ارسال بلند بین لک چیرا مدافع شاهین و امیر شاپورزاده مهاجم استیل درگیری لفظی پیش آمد که با دخالت سایر بازیکنان این موضع قائله یافت.

* از اواسط نیمه اول اکبر میثاقیان به رسم قدیمی به اعتراضات خود علیه داوری و تیم مقابل پرداخت. وی حتی روی یک صحنه توپ را برای لحظاتی در اختیار گرفت که این مسئله با واکنش داور و بازیکنان استیل آذین همراه شد.

* از دقیقه 45 اکبر میثاقیان سه بازیکن خود را به پشت نیمکت فرستاد تا بدنهای خود را گرم کنند.

* در حالی که نام محمود یاوری به عنوان سرپرست تیم استیل آذین به سازمان لیگ اعلام شده است در فهرست ابتدایی بازیکنان دو تیم این مربی به عنوان مدیر تیم میزبان معرفی شده است. وی همچنین در اکثر دقایق مسابقه در کنار زمین حاضر و نکات فنی را به بازیکنان گوشزد می‌کرد.

* نیمکت نشینی محمد غلامی و میلاد زنیدپور از نکات ابهام آمیز این دیدار بود که طرفداران استیل آذین به این موضع اعتراض کردند که البته در ابتدای نیمه دوم این دو بازیکن وارد زمین شدند.

* تماشاگران استیل آذین بارها و بارها علیه میثاقیان سرمربی شاهین شعار می‌دادند و در یکی از شعارهای خود میثاقیان را با نام اکبر برج میلاد معرفی کردند.