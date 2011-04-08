تظاهرات ضد آمریکایی در بغداد / مردم عراق خواستار خروج اشغالگران شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، هزاران نفر از مردم عراق امروز پس از برپایی نماز جمعه به مناسبت هشتمین سالروز اشغال کشورشان توسط آمریکا تظاهرات برپا کردند.

حاضران در این تظاهرات که در منطقه "اعظمیه" بغداد برگزار شد با سر دادن شعارهایی خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق و تمدید نشدن حضور در کشورشان و آزادی تمامی زندانیان را خواستار شدند. تظاهرات کنندگان همچنین به نشانه خشم پرچم آمریکا را به آتش کشیدند.

این تظاهرات در حالی برپا می شود که "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا شب گذشته برای دیدار با مقامات عراق سرزده وارد بغداد شد. وی در جریان این سفر احتمال تمدید حضور نیروهای آمریکایی در عراق را بعید ندانست. وی در حال حاضر تلاش می کند مقامات بلندپایه عراق را به تمدید اشغال کشورشان از سوی آمریکا متقاعد کند.

گفتنی است پس از عقب نشینی نیروهای جنگی آمریکا از عراق در 30 آگوست 2010 شمار نظامیان آمریکایی درعراق در حال حاضر به 50 هزار نفر کاهش یافته است. طبق توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن تمامی نظامیان آمریکایی حاضر در عراق باید تا آخر سال 2011 از عراق خارج شوند.

خبرگزاری اصوات العراق نیز گزارش داد که "مقتدی صدر" رهبر جریان صدر از شهروندان عراقی خواسته است فردا شنبه در اعتراض به حضور نیروهای آمریکایی در عراق تظاهرات میلیونی برپا کنند.