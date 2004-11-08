دادگاهها مباحث داراي ماهيت آموزشي را به كميته هاي تخصصي واگذار كنند

به گزارش خبرگزاري مهر در جلسه امروز مسوولان قضايي آيت الله هاشمي شاهرودي بر لزوم استفاده از نظرات اساتيد حقوق و دانشگاهها در كارشناسي ها و امور تحقيقات و تعامل بيشتر با اين قشر تاكيد كرد و از معاون حقوقي و رييس مركز توسعه قضايي خواست تا نحوه تعامل بيشتر با دانشگاهها بخصوص در زمينه هاي تخصصي ، تحقيقاتي و پژوهشي با دانشكده حقوق دانشكده تهران و ساير دانشكده هاي حقوق را مورد بررسي قرار دهد.

رييس قوه قضاييه در ادامه از مسوولان دستگاه قضايي خواست در مسائلي كه مربوط به دانشگاه است با ظرافت و دقت بيشتر وارد شوند و سعي بر اين باشد كه بحث هاي ماهوي در دانشگاه حل و فصل شود و به دستگاه قضايي كشيده نشود.

آيت الله هاشمي شاهرودي سياست 5 ساله دوم قوه قضاييه را قضازدايي از قوانين اعلام كرد و خواهان برطرف شدن نقائص قانوني در اين ارتباط شد.

شايان ذكر است در اين جلسه لايحه سازوكارهاي نظارت بر توليد ، انباشت و بكارگيري سلاحهاي شيميايي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميم گيري در خصوص آن به جلسه بعدي موكول شد.